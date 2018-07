Casado escull Barcelona per celebrar la primera reunió del comitè executiu del PP

El president del PP, Pablo Casado, ha escollit Barcelona per celebrar dijous la primera reunió del comitè executiu perquè vol donar un missatge "inequívoc" que el partit que ara lidera veu "prioritària" la situació que viu Catalunya davant dels que, ha dit, "volen trencar Espanya". Casado ha defensat, en una entrevista a Onda Cero, que el seu compromís va ser demostrar als no independentistes que no estan sols i que el primer pas serà la celebració del comitè executiu a Barcelona. Després, en una altra entrevista a Es Radio, i també en referència a Catalunya, ha advertit que si l'agenda secessionista tira endavant, serà ell qui reclamarà que es torni a aplicar el 155 i ha recordat que el PP és qui té la majoria absoluta al Senat.

Casado també ha dit que es reuniria amb la seva rival a les primàries d'aquest partit, Soraya Sáenz de Santamaría, dimecres vinent per negociar la possible integració del seu equip. El nou president del partit defensa que aquesta integració ha de ser "real i al màxim nivell". "Vull que el partit vegi representades totes les candidatures", ha defensat. Encara que l'equip de Santamaría no pugui ocupar per una qüestió estatutària la secretaria general, ha insistit que sí que hi ha altres llocs importants.

Pablo Casado ha anunciat que abans de tot això vol reunir-se amb el seu antecessor en el càrrec, Mariano Rajoy, i també ha subratllat la intenció de mantenir una trobada pròximament amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a qui ja ha avisat que no està disposat a donar suport a la proposta d'incrementar el sostre de despesa. "Ara no cal una expansió pressupostària", ha assegurat.

També ha afirmat que amb ell com a líder la relació amb Ciutadans pot continuar "sent bona" perquè comparteixen principis essencials com el respecte pel marc constitucional, però ha advertit que el PP té un "projecte més definit". I, de fet, s'ha marcat el repte de recuperar els vots populars que van passar a Cs i de no dependre de pactes per recuperar el govern d'Espanya.

Albiol no veu compatible presidir PP si surt elegit alcalde de Badalona

Albiol s'ha mostrat convençut que amb l'elecció de Pablo Casado el partit farà una "gran remuntada a nivell nacional" i confia que el nou president del partit doni algun lloc de responsabilitat a algun dirigent del PP català. Albiol ha assegurat que està "molt il·lusionat" de continuar al capdavant del PP a Catalunya en els propers mesos. "Vaig sortir 'enxufat' del congrés d'aquest cap de setmana", ha afirmat. De tota manera, ha admès que si surt elegit alcalde, no veu compatible que pugui continuar al capdavant del partit.

Aquest diumenge, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el president dels populars catalans va explicar que preveu una reorganització interna quan s'oficialitzi la seva candidatura a l'alcaldia de l'ajuntament de Badalona -que té previst que fer-ho a partir del mes de setembre-. "Ens haurem de repartir la feina entre els quatre diputats", ha dit, tot i que ha assegurat que no deixarà l'escó abans de les eleccions municipals del 2019. Albiol ha assegurat, però, que no es farà a través d'un congrés, sinó que es deixaria per després de les municipals de l'any que ve.