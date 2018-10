Casado compara Catalunya amb un "narcoestat" pels "privilegis" dels presos polítics a Lledoners

El president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha comparat Catalunya amb un "narcoestat" i amb una "dictadura" pels "privilegis" que, a parer seu, tenen els presos polítics presos a Lledoners. "¿Com és possible que a Lledoners hi hagi un règim de visites, de patis i telefònic [per als independentistes empresonats] diferent del de qualsevol altre pres preventiu només perquè són del Govern que gestiona aquella presó?", s'ha preguntat, i ha assegurant: "Això només passa als narcoestats o en dictadures".

En un acte del PP a Andalusia, Casado ha tornat a demanar una nova aplicació de l'article 155 "amb l'extensió que faci falta" i que afecti l'educació, els Mossos d'Esquadra, els mitjans públics i les institucions penitenciàries. I, tot i assegurar que "ja se sap" que "no es mata a Catalunya", ha titllat el moviment independentista català de "nova 'kale borroka'". És per això que ha insistit que s'apliqui la llei de partits a les formacions polítiques que "no condemnin la violència" que, segons ha expressat, s'ha donat als carrers de Catalunya. Fa dies ja va demanar la il·legalització de la CUP.

Des de Cs, aquest dissabte Carlos Carrizosa també ha criticat que la conselleria de Justícia estigui donant uns "privilegis desorbitats" als presos polítics. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Carrizosa va considerar que el fet que molts d'ells tinguin "visites diàries" constitueix "un tracte de favor intolerable" i va afegir que ja han demanat explicacions a la consellera de Justícia, Ester Capella. "No hi hauria d'haver presos de primera i de segona", va dir.

Exaltació de la Hispanitat

En el mateix discurs, el president del PP ha assegurat que el Dia de la Hispanitat celebra "la fita més important de la humanitat, només comparable a la romanització", en referència a la conquesta d'Amèrica. "La Hispanitat és l'etapa més brillant, no d'Espanya, sinó de l'home", ha dit, argumentant que "mai abans s'havia aconseguit traslladar la cultura, la religió i la història d'una nació a tants llocs a la vegada".

A més de l'assimilació a la cultura espanyola i la cristianització de les nacions indígenes, però, cal recordar que l'arribada dels espanyols al continent americà va derivar en un extermini de les poblacions locals. "No som conscients, de vegades, que un poble mil·lenari i una nació centenària ha fet tant per tota la humanitat", ha prosseguit Casado, en referència a l'estat espanyol. "Quin altre país, si penseu, pot dir que un nou món va ser descobert per ells? ", ha conclòs.