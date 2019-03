Casado defensa el concert econòmic basc perquè “no es pot qüestionar” la Constitució

El president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha assegurat que el seu partit "està compromès" amb la defensa del concert econòmic basc perquè "no es pot qüestionar" la Constitució i suposa "el millor respecte" a l'Estatut de Gernika. Ho ha dit en una intervenció al Fòrum Empresarial 2020 Diàlegs per Vitòria i Alaba, titulat "Revolució fiscal per un entorno competitiu", on ha subratllat que el Concert Econòmic "és bo pel País Basc i està a la Constitució".

Seguidament, el líder dels populars ha explicat que no seria "creïble" demanar a l’actual president de la Generalitat, Quim Torra, que compleixi amb el que dicta a la Constitució i, “després, per quedar bé a Palència”, dir que no li agrada el que estableix el text de la Carta Magna.

El president de tots

Casado ha volgut remarcar que "les polítiques d'harmonització fiscal, europees, el pacte fiscal europeu” vindran d'altra banda, però que ara no es pot "qüestionar la Carta Magna, que va tenir un suport majoritari de la societat basca i que va suposar el millor respecte a l'Estatut de Gernika". El "PP té la seva pròpia política econòmica, respectant la Constitució, també el concert", ha assegurat.

"Jo vull ser el president del govern de tots els espanyols, dels que voten al PP, el PNB, el PSOE i fins i tot dels que voten a partits més extremistes perquè en aquest partit hi cap tothom", ha afegit. Ha remarcat que el seu partit és "molt respectuós" amb tota l'oposició, "fins i tot amb el PNB".

D’altra banda, però, ha criticat que, "el millor aliat ara de Pedro Sánchez" sigui la formació jeltzale. "Ho ha estat en els últims episodis parlamentaris, com a la moció de censura, i ho està sent ara dient que vol que governi Sánchez", ha lamentat. "És veritat que també ho diu Otegi, cosa que em preocuparia més sent Pedro Sánchez", ha indicat més endavant. Ha qüestionat que el suport al líder del PSOE vingui per part de la formació jeltzale, "que diu que té unes polítiques responsables després d'haver vist un Pressupost que s'incrementava en 6.000 milions d'euros la despesa i els impostos en 5.000 milions d'euros ". "No ho entenc", ha assegurat.

A més, Casado ha aprofitat la intervenció per parlar de l’Educació. Ha demanat la implicació de l'empresa, i ha considerat que "el sistema educatiu a Espanya no és competitiu", lamentant que "es coarti la llibertat d'elecció educativa i s’enverini el debat amb la cooficialitat de llengües autonòmiques, en comptes de parlar de ser bilingües en anglès". Ha demanat també que a les comunitats autònomes "es fitxi als millors professors, no només als que parlen basc".

"Em sembla molt bé que sigui un mèrit”, ha manifestat per després afegir que considera que no ha de ser "més important parlar la llengua cooficial que haver fet no sé quantes operacions a Nova York o doctorats". "Al final, qui ho acaba pagant és el pacient", ha assegurat. En aquesta línia, ha dit que el castellà ha de ser llengua vehicular, i que, "com diu el Tribunal Constitucional, també sigui vehicular la llengua cooficial, però no en detriment de la comuna".