Casado defensa de moment Cospedal però l'alerta que el seu "únic compromís és amb els afiliats" del PP

Després d'esquivar la premsa durant gairebé quatre dies, fent així un llarg i inusual parèntesi en la seva hiperactivitat mediàtica, Pablo Casado finalment ha donat la cara aquest dijous pel cas Cospedal. En una 'roda de premsa' a Huelva durant la precampanya de les andaluses –amb un format més aviat de míting, perquè desenes de persones aplaudien–, el líder del PP ha decidit de moment protegir l'ex secretària general del partit i diputada popular. Ha assegurat que María Dolores de Cospedal "ha donat explicacions i no ha mentit", però també ha recordat que el seu "únic compromís" és amb els afiliats que el van escollir president del PP i que ha de respondre amb "exemplaritat, transparència i rendició de comptes". "Qualsevol conducta que s'aparti d'aquests preceptes comptarà amb el meu absolut rebuig", ha afegit. És a dir, de moment fa pinya amb la secretària general de Mariano Rajoy i encara vocal en els òrgans de direcció del partit, però li recorda que, abans que a ella, es deu als seus votants.

Amb tot, Casado ha volgut treure ferro als àudios i ha considerat que "no hi ha res a témer ni a amagar" per la reunió de Cospedal, a la seu del PP al carrer Génova el juliol del 2009, amb el comissari José Manuel Villarejo –ara jubilat i en presó preventiva– durant l'inici de l'escàndol de la trama Gürtel, ni per les futures gravacions que pugui publicar el digital 'Moncloa.com'. La pròxima entrega, que es preveu la més dura, està prevista per a dilluns vinent.

El líder popular ha optat, en aquest sentit, per mantenir els atacs al govern espanyol pel cas Delgado. Sense pronunciar directament el nom de la ministra de Justícia, ha apuntat que altres persones que es van reunir amb Villarejo sí que han mentit, la qual cosa les diferencia de Cospedal. Marca així les distàncies entre els dos casos, tal com va fer la mateixa Cospedal dimarts el vespre i ha repetit per activa i per passiva la direcció del PP. "M'agradaria deixar clar que l'estructura pseudopolicial de què es parla i d'on surten les gravacions es va crear durant un govern socialista i la va desarticular el PP", ha puntualitzat abans de comprometre's a no permetre mai res similar si arriba a la Moncloa.

Finalment, ha matisat que ja han passat gairebé 10 anys des de les gravacions i que, per la seva part –un detall important perquè no parla de Cospedal en aquest punt– té "absoluta tranquil·litat". La reunió entre Cospedal, el seu marit i Villarejo està tenint un efecte bumerang contra els interessos del nou PP. Casado ha volgut marcar distàncies amb la corrupció que va acabar expulsant Mariano Rajoy de la Moncloa des que es va instal·lar al despatx de la planta setena del carrer Génova, però el cas ha sacsejat el PP en plena campanya de les andaluses.

Pedro Sánchez va aferrar-s'hi dimecres durant la sessió de control al Congrés per preguntar a Casado quins "favors" deu a Cospedal per no obligar-la a dimitir i tirar endavant així la regeneració promesa al seu partit. El grup popular aguanta la respiració a l'espera de veure si la diputada popular acabarà deixant l'escó la setmana que ve en funció de les pròximes revelacions que puguin sortir a la llum.

L'acusació de l'Advocacia de l'Estat pel Procés

Pel que fa Catalunya, Casado ha tornat a assegurar que el govern de Pedro Sánchez està "posant en dubte" la tasca del poder judicial. Al seu parer, la Moncloa hauria de "deixar clar" que s'ha de jutjar els líders del Procés per rebel·lió, fent costat així al criteri de la fiscalia. El líder popular ja dona per fet que l'Advocacia de l'Estat no acusarà per aquest delicte sinó per un d'inferior i que se situarà així "en desacord" amb la instrucció del jutge Pablo Llarena. "És gravíssim, i ho fan per mandat dels socis independentistes, perquè al final s'està manant des de darrer dels barrots de la presó", ha afegit.

Preguntat sobre l'exhumació de Francisco Franco, el líder popular ha demanat a Sánchez que estigui "més preocupat pels dictadors vius que no pas per desenterrar els dictadors morts". Tornant com sempre al tema de Veneçuela, ha demanat que Espanya sumi esforços per portar Nicolás Maduro al Tribunal Penal Internacional i ha retret al president espanyol que viatgi a Cuba "per reunir-se amb una dictadura". "Que deixi de reescriure la història dels espanyols que tan generosament ens van deixar escrita en la Constitució els artífexs de la Transició", ha conclòs.