Madrid demana que es prohibeixin temporalment els actes a favor de la independència a la capital espanyola

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciat aquest diumenge que demanarà una reunió “urgent” amb la Delegació del govern espanyol a la regió per demanar que no s’autoritztin noves manifestacions a favor de la independència de Catalunya “fins que no acabi definitivament la violència als carrers de Catalunya”. Segons la presidenta regional, que ha fet referència a un "cop d'Estat a Catalunya", si bé el Tribunal Suprem va descartar-ho, hi ha una llei del 1983 que permet no autoritzar manifestacions quan es pot alterar l'ordre públic. "Madrid no es pot permetre aquest tipus d'imatge. És una ciutat segura", ha assegurat Díaz Ayuso.

Pido a la Delegación de Gobierno en Madrid no autorizar manifestaciones pro independentistas como la de ayer, cuando haya riesgo fundado de alteraciones de orden público. Basándonos en la ley 9/1983 hay que extremar estas autorizaciones. Madrid no es lo que vimos esta noche. pic.twitter.com/GpP4Chh3rR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 20, 2019

La petició de la popular arriba l’endemà de que un acte per demanar la llibertat dels presos polítics al centre de Madrid acabés amb càrregues policials i d otze persones detingudes. Sobre la manifestació d’ahir, que va comptar amb la participació de 4.000 persones, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha assegurat que “no hi ha lloc pels indesitjables que busquen destruir la convivència”. A la capital espanyola, ha subratlllat Almeida, “no s’encoratja que es produeixin disturbis, a diferència d’altres llocs d’Espanya”.

Casado es desplaça a Barcelona

D'altra banda, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest diumenge que demà anirà a Catalunya per reunir-se amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat, i ha advertit, davant la proposta del president de la Generalitat, Quim Torra, d'impulsar un nou referèndum, que no permetrà mai la independència de Catalunya. “És i seguirà sent Espanya. I hi serem per defensar-ho”, ha assegurat Casado en un acte preelectoral a Toledo.

El president del PP ha subratllat que l'agent de la Policia Nacional que està ferit greu “és un heroi de la nostra llibertat” i ha agraït la tasca dels Mossos d’Esquadra, que, segons Casado, “no es mereixen els càrrecs polítics” que tenen. El cap de l’oposició ha tornat a demanar al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que apliqui la Llei de Seguretat Nacional.