Casado situarà a la llista del PP al Senat aquells candidats que "estiguin disposats a votar de nou el 155"

Aplaudiments a la Junta Directiva Nacional del PP quan Pablo Casado ha reiterat que el primer que farà si arriba al govern és aplicar el 155 a Catalunya. "Amb l'extensió i la duració que altres partits no van voler el 2017", ha advertit el president dels conservadors, que no té por que el culpabilitzin d'aquesta decisió. "La Constitució i l'article 155 no són repressió, són llibertat", ha defensat Casado, que ha parlat d'"independentisme totalitari" en l'obertura de la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan del partit entre congressos i que reuneix la cúpula, els barons territorials i els parlamentaris del PP.

Casado ha avisat que el proper 28 d'abril necessita una majoria al Senat per liquidar l'autogvern català i ha anunciat que col·locarà com a candidats aquells que "estiguin disposats a votar una vegada més el 155". "Serà la llista dels senadors que volen aplicar el 155. Que sàpiguen els espanyols que els senadors de la recuperació de la democràcia seran els del PP i els poden escollir un a un. Serà la llista de la llibertat del 155, els senadors de l'aplicació de la Constitució", s'ha vantat Casado, que ha recordat que la força més votada a cada circumscripció és la que té més representants a la cambra alta, cosa que que pot posar en risc la majoria de dretes si el PSOE s'imposa en molts punts del territori.

Tot i mostrar-se convençut que el PP per si sol aconseguirà una majoria prou àmplia, ha obert la porta a pactes: "A la nostra esquerra i a la nostra dreta", ha dit en referència a Cs i Vox, partits també compromesos amb l'aplicació del 155. "Amb qui no pactarem és amb els independentistes, ni amb els comunistes ni amb els socialistes de Sánchez", ha assegurat el president dels conservadors, que ha fet una apel·lació a la "moderació" i a "desmuntar el mite progressista".

Les eleccions de la "unitat nacional"

"Aquestes eleccions tracten de la unitat nacional", ha deixat clar Casado, que ha lamentat que no hauria de ser així però que ho han "escollit els independentistes i ho ha permès l'esquerra". Al llarg del seu discurs, el candidat a la presidència ha recriminat diverses vegades al PSOE que no descarti tornar a sumar els vots dels independentistes per mantenir-se a la Moncloa. En la línia del que ha anat expressant els darrers dies, el dirigent popular ha acusat Pedro Sánchez de "vendre Espanya" i de permetre un "segon assalt" a l'estat de dret amb la seva "connivència".