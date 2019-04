Casado: "El terrorisme jihadista és tan despietat com el de Terra Lliure"

El líder del PP, Pablo Casado, insisteix en barrejar Catalunya i el Procés amb el terrorisme, en aquest cas ressuscitant Terra Lliure, l'organització terrorista que va abandonar les armes fa 28 anys. En un míting electoral a Màlaga, Casado ha parlat aquest dimecres dels problemes "existencials" que té Espanya -com el nacionalisme català i basc, ha apuntat- i ha fet una crida a combatre “sense complexos” el terrorisme jihadista comparant-lo al de Terra Lliure.

“El terrorisme islamista és igual de despietat que el terrorisme etarra i el que tenia Terra Lliure i que alguns estan reivindicant”, ha assegurat. Casado ha dit que "ni a França ni a Alemanya" entenen que el govern espanyol “negociï amb terroristes”, una afirmació que ha fet en al·lusió a HB Bildu.

El PP ha triat Andalusia per encarar la ressaca dels debats electorals i la recta final de la campanya. El líder del partit conservador ha visitat aquest dimecres a Sevilla, Granada i Màlaga després de dos debats televisius que no ha sabut aprofitar per reivindicar-se com a líder de la dreta. El PP espera que la visita a Andalusia li serveixi per recuperar terreny de cara a diumenge. "Podem fer-ho", ha reivindicat Casado.

A Andalusia, feu històric del PSOE, el PP va aconseguir fer-se amb el govern autònomc després de les eleccions del desembre gràcies a un pacte amb el partit d'Albert Rivera, tot i que els socialistes van aconseguir més vots. Per a les generals, les enquestes auguren una caiguda del suport als populars, casitgats pels bons resultats que previsiblement obtindran Ciutadans i Vox. Aquest vespre a Màlaga, Casado ha estat acompanyat d'eurodiputats populars i del president del grup popular al Parlament Europeu -i candidat a presidir la Comissió Europea-, l'alemany Manfred Weber.