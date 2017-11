Casado (PP) crida a cosir ferides i a millorar el finançament de Catalunya

"L'Estat ja ha respost a la il·legalitat i ara toca reconstruir, cosir i mirar endavant". El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha aterrat aquest dimecres a Castelldefels (Baix Llobregat) amb aquest missatge sota el braç. En to conciliador, ha admès que algunes declaracions fetes pels populars poden haver sigut "fortes" i poden haver donat la sensació que el partit de Mariano Rajoy no entén els sentiments de part dels catalans.

Per aquest motiu, avui ha defensat que el PP pot ser "la casa de tots els catalans": "Entenem que Catalunya ha de tenir un millor finançament i les millors infraestructures, i entenem que Catalunya té una riquesa immensa amb la llengua i la cultura, que és una identitat que suma a la resta d'Espanya. Aquest ha de ser un projecte de concòrdia i d'unió ", ha recalcat després de fer un passeig on l'ha acompanyat l'ex alcalde de Castelldefels i número set dels populars per Barcelona, Manuel Reyes.

Casado ha assegurat que el projecte independentista està esgotat i ha posat com exemple les propostes que "s'inventen" els partits nacionalistes de cara a les eleccions del 21 de desembre, com la recent proposta del president destituït, Carles Puigdemont, de buscar un estatus diferenciat per Catalunya a través d'una negociació bilateral. "La gent ja no se'ls creu", ha resolt Casado.