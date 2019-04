Casado, al País Basc: “Els independentistes catalans estan cometent els mateixos errors que vam veure aquí”

El candidat del PP a les eleccions generals, Pablo Casado, segueix fent campanya acusant els independentistes catalans d’atiar la violència al carrer com va passar al País Basc amb la ‘kale borroka’. “És una pena que s’estiguin cometent els mateixos errors que vam veure aquí fa dècades”, ha dit en un míting a Vitòria. “Per poc apallissen Cayetana Álvarez de Toledo per voler fer una conferència a la universitat”, ha assegurat. En un acte a la plaça de toros de Vitòria -avui reconvertida en sala multiusos-, Casado ha retret a Pedro Sánchez que busqui el suport polític de HB Bildu, a qui titlla habitualment de ‘batasunos’. “PP i PSOE hauríem de seguir anant junts en això”, ha subratllat.

El número u del PP també acusa Sánchez de no ser prou contundent amb els partits independentistes catalans: “Els del PP som unes monges clarisses comparats amb el PSOE en matèria de radicalitat”. Pablo Casado insisteix amb l’estratègia de buscar vots criminalitzant els partits que defensen la independència de Catalunya i de comparar -la amb la situació al País Basc quan ETA matava. Aquest divendres a Vitòria també ha carregat contra Bildu. “Veure aquests proetarres dir que són fonamentals pel govern d’Espanya és com dir que seguiran humiliant Espanya”, ha assegurat abans de donar pas al cap de llista per Àlaba, Javier Maroto.

Casado ha reiterat les seves advertències contra independentistes bascos i catalans, però aquest divendres també ha avisat del desastre econòmic que hi haurà -segons sosté- si continua governant el PSOE. El candidat del PP ha assegurat que a Espanya hi ha una “recessió” i que aquesta podria acabar amb un ‘corralito’ com a Grècia. “Allà anaves al caixer i només podies treure 20 euros cada dia. Això és el que no volem que passi”, ha asseverat.

Tot i que el popular ha parlat de recessió, les xifres desmenteixen les seves paraules. L’economia espanyola creix per sobre de la mitjana dels països de l’euro i l’únic que s’observa és una desacceleració del creixement. Segons les previsions de la Comissió Europea, Espanya creixerà quest any un 2,1% del PIB i 1,9% el 2020.