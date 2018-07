Casado visita la Prefectura Superior de Policia de Catalunya: "No hi haurà cap contemplació amb qui vol trencar la legalitat"

El candidat a la presidència del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest diumenge des de la Prefectura Superior de Policia a Barcelona que si resulta elegit "no hi haurà cap contemplació ni cap diàleg amb qui vol trencar la legalitat", en referència a les formacions independentistes, i ha assegurat que Catalunya serà el "pilar" de la seva gestió.

Casado ha convocat els mitjans davant la Prefectura per expressar el "seu suport i admiració" a la Policia Nacional i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

"Jo crec que no cal demanar perdó per aquells funcionaris que compleixen amb la seva obligació de defensar les llibertats i els drets", ha assegurat Casado, en al·lusió a la polèmica que va suscitar a Catalunya l'actuació policial al referèndum de l'1 d'octubre, i ha entregat una bandera espanyola a una agent de la Policia Nacional.

"Hi ha governants irresponsables que han de demanar perdó per haver portat la seva ciutadania a intentar incomplir la llei i, sobretot, a un enfrontament social, a una divisió entre familias i a una fallida econòmica gairebé irremeiable", ha sentenciat Casado.

Casado ha denunciat que el "desafiament secessionista" no ha fet "més que empitjorar" amb el govern liderat per Pedro Sánchez, ha criticat que el govern avali l'acostament dels presos sobiranistes a Catalunya i ha avisat que, si és el pròxim líder del PP, no cedirà davant el "xantatge secessionista".

"En política respecte a Catalunya no val tot. No pot ser que el PSOE estigui reformant la Constitució per obrir-la en canal", ha dit Casado, que ha denunciat que "Carles Puigdemont i Quim Torra manin al govern d'Espanya".

Casado també ha defensat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "si el govern català persisteix en actes il·legals", i una "aliança" dels partits constitucionalistes a Catalunya.

De cara a les pròximes eleccions municipals, ha assegurat que "l'independentisme haurà mort" si és dona un bon resultat dels partits constitucionalistes a la capital catalana, al cinturó metropolità i a Tarragona.