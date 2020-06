Rajoy i Sánchez xoquen per la resposta a la crisi en el tret de sortida de la campanya a Galícia

Mariano Rajoy i Pedro Sánchez han tornat a protagonitzar el debat polític espanyol, dos anys després que l'expresident del govern espanyol es retirés de la política. El coronavirus ha deixat una situació de crisi que el líder del PSOE s'ha afanyat a contraposar a l'ensorrament financer de fa una dècada, al qual el PP va donar resposta amb austeritat. "La seva fórmula va ser imposar, retallar i bloquejar", ha criticat Sánchez en l'inici de campanya de les eleccions gallegues a Ourense, des d'on ha defensat les mesures econòmiques i socials que ha posat en marxa per fer front a l'impacte del covid-19. "Aquella crisi es va aguantar i es va gestionar millor que ningú", ha rebatut Rajoy en el primer acte del candidat del PP a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

L'expresident espanyol ha tornat a aparèixer públicament, i un bon lloc per fer-ho era a la plaça de toros de Pontevedra, on Feijóo ha arrencat totes les campanyes electorals que l'han dut a la presidència: el 2009, el 2012 i el 2016. Ho ha fet acompanyat del seu successor, Pablo Casado, per donar suport a l'únic baró del PP que governa amb majoria absoluta a l'Estat. Retirat de la política, l'expresident espanyol ha estat subtil a l'hora d'abordar el context actual quan ha afirmat: "La batalla contra contra la crisi econòmica i social l'haurem de lliurar tots".

President honorífic del PP gallec, Rajoy ha dedicat elogis a Feijóo, a qui ha atribuït mèrits per la reducció de l'atur quan es va iniciar la recuperació a la crisi i Galícia es va "convertir en una de les comunitats més dinàmiques d'Espanya". "Això és governar i en temps difícils", ha subratllat Rajoy, que ha receptat "mantenir i reforçar el teixit empresarial" perquè "si hi ha empreses hi ha feina i l'Estat podrà recaptar". L'expresident espanyol ha estat llargament aplaudit quan ha pujat al faristol. "Em sento reconfortat i agraeixo les mostres d'afecte i carinyo. Segueix sent un orgull ser militant del PP", ha afirmat, mirant d'esvair dubtes sobre la coincidència amb la gestió del seu successor al capdavant de la formació.

Casado ha agafat el fil i ha recordat que durant l'etapa de Rajoy a la Moncloa "es van crear tres milions de llocs de feina" i es va aprovar una reforma laboral que facilitava els ERTO, una mesura amb la qual el PSOE abans "discrepava" i que ara s'ha fet seva per respondre a l'impacte provocat pel coronavirus. El mateix que amb la llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a llei mordassa, en virtut de la qual els cossos de seguretat de l'Estat han actuat contra les persones que se saltaven el confinament.

Casado s'ha volgut impregnar de l'esperit transversal i el suport majoritari de Feijóo a Galícia perquè "catapulti" el PP a la resta d'Espanya. En aquest sentit, ha portat la realitat gallega al seu terreny i ha recordat que quan el seu partit ha governat des de la Moncloa ha tingut en compte les necessitats de Galícia. "Sense acritud ni crispació, demano a Pedro Sánchez que es comprometi amb les reivindicacions legítimes i justes del poble gallec", ha expressat, i ha citat el tancament d'Alcoa, la indústria de les conserves, i la biofàbrica Ence, en problemes perquè el govern espanyol es resisteix a mantenir la pròrroga de la concessió a la planta que té a Pontevedra. El líder del PP ha acusat Sánchez de "jugar al Risk" i "treure les xinxetes de les comunitats on no pot governar".

Un PP "a l'altura de les circumstàncies"

Malgrat els retrets inicials, Casado ha mostrat la seva cara més pactista i ha reivindicat el PP que arriba a pactes d'estat des de l'oposició, com per exemple per a les pensions. En aquesta línia, ha recordat que la vicepresidenta primera del Congrés, Ana Pastor, també present al míting, està treballant per arribar a un acord amb l'executiu espanyol en matèria sanitària i investigació. També ha subratllat que aquesta setmana el PP ha donat suport al decret de nova normalitat per donar un missatge "d'unitat i responsabilitat". "Després d'aquesta pandèmia tan brutal, el PP ha estat a l'altura de les circumstàncies", ha asseverat Casado. Des d'Ourense, però, en l'acte de campanya del candidat del PSOE, Gonzalo Caballero, Sánchez ha lamentat la "bel·ligerància" dels populars.

Casado ha recalcat que el suport també es trasllada a Europa, malgrat que el seu grup parlamentari a Brussel·les va remetre un informe a la Comissió Europea en què posava en dubte l'estat de dret espanyol i insinuava un abús de poder amb l'aplicació de l'estat d'alarma. Un retret que Sánchez li ha fet aquesta setmana i ha posat com a obstacle per arribar a acords. Casado ha assenyalat que dona suport a la candidatura de Nadia Calviño per a la presidència de l'Eurogrup i ha lamentat que el PSOE no ho hagi fet en el passat en casos en què es postulaven a càrrecs europeus candidats populars, com Miguel Arias Cañete o Luis de Guindos. "No demanem que ens ho agraeixin i ens aplaudeixin, però que no facin creure que som nosaltres els que no som responsables", ha remarcat.

Feijóo: "Tothom sap quin és el meu partit"

L'acte conjunt de Casado, Rajoy i Feijóo es produeix en un context en què l'escrutini de les dues ànimes del PP no perd vigència. Més relacionat amb José María Aznar, Casado sempre té el focus a sobre quan ha de fer costat a Feijóo, un dels barons territorials del partit marianistes que no s'amaga a l'hora d'expressar posicions discrepants amb Génova. L'arribada de les eleccions a Galícia va incrementar aquest debat, especialment per l'ocultació de les sigles del PP al logotip de campanya del candidat a la Xunta. "No és qüestió de sigles ni logotips, sinó de prioritats. I la meva prioritat és Galícia", ha expressat Feijóo, fent honor al seu eslògan: "Galícia, Galícia, Galícia!". De fet, la línia autonomista del president gallec és una de les característiques del seu èxit, i aquest dissabte s'ha pogut constatar amb un discurs en què ha combinat tant el castellà com el gallec.

"Col·laboraré amb el govern espanyol, m'agradi o no m'agradi. I no crec que doni una exclusiva si dic que no m'agrada. Però per davant dels meus gustos hi ha la salut dels gallecs i el meu compromís com a representant ordinari de l'estat a Galícia. Per davant hi ha el suport a les persones que més ho necessiten i la unitat de tots els espanyols", ha afirmat Feijóo. Un cop assenyalades les "prioritats", en segon lloc hi ha els partits, ha apuntat. "El meu partit ho sap, ho accepta i ho valora. I per això és el meu partit", ha asseverat. Després de tants anys al govern, el president ha subratllat que els ciutadans ja li coneixen els "defectes i algun encert", inclosa la seva formació política. "Tots saben quin és el meu partit i jo se quin és el meu partit", ha reblat.