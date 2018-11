Casado dona suport a Rivera per la suposada pedregada a Altsasu que la Policia Foral nega: “És com si la rebés jo”

El president del PP, Pablo Casado, s’ha referit aquest dimarts al suposat llançament de pedres contra el cotxe d’Albert Rivera a Altsasu, en l’acte de la plataforma España Ciudadana, que va denunciar el partit taronja i que la Policia Foral navarresa va negar. “Quan li tiren una pedra a Rivera és com si la rebés jo”, ha assegurat el líder popular durant la reunió amb el grup parlamentari al Senat. En les últimes jornades els dos líders havien protagonitzat alguna enganxada a compte de l’acte a Altsasu i Casado va recordar que ell hi havia anat abans a donar suport a la Guàrdia Civil per les agressions d’uns joves a les portes d’un bar, un cas que inicialment va ser tractat com un delicte de terrorisme, davant l’oposició majoritària del poble.

Casado ha lamentat que el govern espanyol no digui “res” sobre aquesta suposada agressió a Rivera: “No els he sentit dir res quan Ignacio Cosidó va ser a Navarra i van ser agredits, i la furgoneta d’Albert Rivera va ser rebuda amb pedregades”. També ha lamentat que l’executiu hagi callat davant la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans “en la qual ve a dir que" Arnaldo Otegi "va ser jutjat de forma parcial”, i ha volgut desacreditar el TEDH: “És el mateix tribunal que va dir que Batasuna havia de ser legalitzat”.

Per a Casado, el principal problema d’Espanya “és la situació a Catalunya”. Per això ha recordat que els seus vots al Senat són els que poden “acabar amb la il·legalitat i amb l’absència de convivència als carrers”. En aquest sentit, ha reiterat la seva intenció de convocar al Congrés una cimera de partits “constitucionalistes” per posar fi al Procés.

Denuncia que es fa servir una "vara de mesurar diferent" amb la corrupció

Pel que fa a la dimissió de María Dolores de Cospedal de l’executiva del PP, Casado ha lamentat que “es liquidi la presumpció d’innocència” i ha denunciat que es fa servir una “vara de mesurar diferent” en els casos de corrupció quan afecten el PP o altres partits. El president del PP ha considerat que el fet que l’exministra hagi abandonat l’executiva nacional del PP, però no l’escó, “l’honora”, i ha dit que el PP està sent “molt més exigent i exemplar que la resta de partits”.

En aquest sentit, ha demanat a Pedro Sánchez que cessi ja la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que com l’ex secretària general del PP va aparèixer en una gravació amb l’excomissari Villarejo. “Si tan greu és per a altres partits que es coneguin converses que no són constitutives de delictes, exigim que el PSOE ens digui què farà amb els ministres davant de totes les informacions” que els apunten a ells, ha considerat, abans d’afirmar que no acceptaran “cap lliçó” sobre aquest tema.