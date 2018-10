Casado insta Sánchez a explicar els "acords" d'Iglesias amb Junqueras i veu "inassumible" que "mani un pres"

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha demanat explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre els "acords" que hagi pogut contraure el líder de Podem, Pablo Iglesias, amb el dirigent d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en el seu "vis a vis carcerari", i ha qualificat d'"inassumible" que "a Espanya mani un pres condemnat per rebel·lió i sedició". En un acte per presentar als caps de llista a les autonòmiques andaluses a Granada, Pablo Casado ha exigit al president del Govern que aclareixi "si està agenollat" davant "algú que vol destrossar Espanya" o que, en cas contrari, convoqui eleccions.

A la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, que aquest dissabte ha rebut a Sevilla a Sánchez, que participa en el comitè director del PSOE-A, també li ha demanat Casado la seva opinió sobre que Iglesias "vagi a la presó a negociar "els pressupostos generals de l'Estat amb un "pres colpista", i que Sánchez no hi hagi "sortit a desmentir" aquest extrem.

Així mateix, ha lamentat la "gran immaduresa" de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que, segons ha mantingut, "instrumentalitza la taula del Consell de Ministres" per "insultar l'oposició", al mateix temps que li ha exigit que expliqui "per què ha ocultat quatre milions d'euros" de patrimoni en "palauets" i immobles. En aquest sentit, li ha recordat "el barem que va posar Pedro Sánchez" a la seva arribada al Govern en aquesta matèria, i li ha criticat que "no dóna ni el torn de paraula als mitjans" en la roda de premsa dels divendres, i que " no ho fa perquè estan investigant "el seu patrimoni. "No pot utilitzar l'escut del Regne d'Espanya per criticar" a l'oposició, ha reblat Pablo Casado, que ha afegit que els ministres del "Govern bonic" fan "el ridícul dia rere dia" en l'àmbit internacional.

Ha explicat que, després de la "riuada de crítiques" que va rebre per la seva visita a Brussel·les a un acte "intern" de partit, la carta dels representants de la Unió Europea sobre el projecte de pressupostos al Govern manté el que el PP va dir sobre sostre de despesa, que" no són creïbles les partides", i "que els tornin a enviar quan estiguin aprovats per l'òrgan legítim", que és el Congrés dels Diputats, que "se l'han carregat".