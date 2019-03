Casado insta Sánchez a aplicar el 155 per la “rebel·lia” de Torra amb els llaços

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplaçat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a aprofitar la “rebel·lia” del president de la Generalitat, Quim Torra, respecte a l’ordre de la JEC de retirar els llaços grocs per aplicar de nou el 155 a Catalunya. En una entrevista a Antena 3 Casado ha insistit en la necessitat d’il·legalitzar Arran “perquè si hi ha una formació política que atia la violència s’ha d’il·legalitzar”. Una proposta que combina amb la de tallar en sec les subvencions a ERC i PDeCAT, tal com reclama la iniciativa del PP que estableix que els partits que tinguin processats per rebel·lió o sedició no rebin subvenció pública.



Segons Casado, si ell fos president del govern espanyol “aniria a un Consell de Ministres a iniciar l’aplicació del 155 dient simplement que envio un requeriment de compliment de la Constitució a Torra”, perquè “el que no pot ser és que hi hagi ‘kale borroka’ a Catalunya i que ridiculitzin els nostres fills a les escoles o ens pengin ninots als ponts i diguin que volen la via eslovena i Sánchez no digui res”.

Un cop més, ha descrit una situació on els Mossos reben ordres “que els sindicats dels Mossos diuen que contravenen la legalitat”, amb “adoctrinament” i “propaganda” a les escoles i amb “règims penitenciaris diferenciats a les presons”. “Demano que posi ordre, i si la JEC o la Fiscalia declara en rebel·lia en no complir una ordre un president autonòmic la Constitució esta per complir-se”.

El líder del PP ha comparat aquesta situació amb la possibilitat que un govern autonòmic es declarés en rebel·lia “a l’hora de no dotar els quiròfans de material o de tancar les escoles”. Ha demanat que no es “demonitzi” el 155 i ho ha comparat amb la intervenció de la trioika a Grècia, Portugal o Irlanda, que “va ser un 155 a nivell europeu” i “no va passar res”. “El 155 és alliberador”, ha dit, i “Espanya no pot ser un regne de taifes on algú campa delinquint”.