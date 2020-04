Casado, a Sánchez: "La seva autoritat moral per demanar unitat i lleialtat és nul·la"

Pedro Sánchez demana "unitat i lleialtat" per a uns nous Pactes de la Moncloa, però Pablo Casado es prepara per demanar la seva dimissió quan el pitjor de la crisi sanitària hagi passat. "La seva autoritat moral per demanar unitat i lleialtat és nul·la", li ha etzibat el líder del PP al ple del Congrés en què aprovarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 26 d'abril. "No demanaré responsabilitats fins que amaini la crisi. No som com vostès però sí que direm el que es pot fer millor, encara que estiguem donant suport sense que se'ns consulti", ha subratllat Casado, molt dur amb la gestió de la Moncloa. "Creu que ho ha fet tot bé? No demanarà perdó a ningú? S'agrairia més humilitat i sinceritat", ha continuat el cap de l'oposició, que ha avisat que impulsarà una comissió d'investigació al Congrés i demanarà les actes de les reunions del comitè d'experts que "ningú coneix". "Volem veure si s'han amagat dades de morts o només hi ha hagut negligència", ha reblat.