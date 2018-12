Casado demana un cop més a Sánchez que apliqui la llei de partits i il·legalitzi els CDR i Arran

El president del PP, Pablo Casado, ha demanat un cop més al govern espanyol que apliqui la llei de partits i "il·legalitzi" els Comitè de Defensa de la República (CDR) i l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran perquè "justifiquen la violència" . Segons ha dit Casado en un míting a Càceres, l'article nou d'aquesta norma explicita que les formacions polítiques o organitzacions socials que promoguin, encoratgin o justifiquin la violència "poden ser il·legalitzats", i ha recordat que ja va passar el 2002 amb Batasuna.

"Ara que a Catalunya hi ha kale borroka i una batasunització de carrer que és intolerable, cal deixar clar que hi ha lleis que s'han de complir", ha afirmat. També ha afirmat que "l'únic que va passar" després d'il·legalitzar el partit de l'esquerra abertzale és que "es que van deixar de cremar caixers automàtics, marquesines d'autobusos i papereres". "I al final Batasuna es va diluir i vam començar a derrotar el terrorisme", ha afegit.

Casado, que ha participat en un acte per presentar a José Antonio Monago com a candidat a la presidència de la Junta d'Extremadura per a les eleccions autonòmiques del 2019 i s'ha dirigit a Pedro Sánchez, a qui li ha dit que "no hi ha res a dialogar amb els que volen trencar Espanya ", fent referència a una eventual reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, durant el divendres que ve, quan se celebra el Consell de Ministres a Barcelona. "Aprofiti la seva visita a Barcelona per dir-los quin dia s'aplica l'article 155", ha remarcat Casado, una mesura que, a parer seu, no s'ha de dialogar, "només" s'ha d'aprovar en el Consell de Ministres", ha assegurat. "El diàleg amb els que volen destruir el teu país no és acceptable", ha recordat.

A més, ha retret a Sánchez que vulgui mobilitzar la Policia Nacional per "garantir" la celebració d'aquest Consell de Ministres el dia 21 "com si fos un partit de futbol" i li ha demanat que "prengui el control dels Mossos d'Esquadra" perquè "no poden estar a les ordres d'un xenòfob", en referència al president de la Generalitat, Quim Torra. També ha exigit intervenir els comptes de la Generalitat perquè "no es pot continuar subvencionant amb fons públics la deriva independentista de Catalunya", i ha sol·licitat que es modifiqui les normes relatives al finançament per tal que "no rebin fons públics els partits que tinguin acusats per rebel·lió o sedició a les seves files".