Casado evita mencionar Vox i demana a Sánchez "que vagi convocant eleccions"

Pablo Casado respirava ahir alleugerit tot i haver perdut set escons i més de 300.000 vots respecte les eleccions andaluses del 2015. S'enfrontava a un escenari molt difícil en la primera cita electoral des que va aconseguir la presidència del PP. Si Ciutadans feia el 'sorpasso' a Andalusia, on al final ha augmentat fins a 12 escons, podia ser el principi de la seva fi. La baixa participació va començar a despertar esperances durant la tarda de diumenge a la seu del carrer Gènova i la irrupció de Vox, paradoxalment, certa tranquil·litat. La suma per sobre del PSOE i Endavant Andalusia va despertar a les deu de la nit l'eufòria: encara que fos a costa de la ultradreta, tenien finalment les claus de la presidència de la Junta d'Andalusia després de 36 anys de regnat dels socialistes.

Estava previst que sortís en roda de premsa el secretari general del partit, Teodoro García Egea, però poc abans de la mitjanit i entre aplaudiments va fer la campanada Pablo Casado. El líder popular sent legitimat el seu projecte pels resultats a Andalusia i creu que ha superat amb nota una de les pedres més difícils que tenia pel camí fins a les autonòmiques i municipals. "El mandat és clar: els andalusos han demanat un canvi per trencar quatre dècades de males polítiques", va proclamar Casado.

Per als populars, estem davant la "primera pedra" d'un "fracàs històric" per al president espanyol. "Que Pedro Sánchez vagi convocant eleccions", va assenyalar el líder popular, convençut que la seva campanya personal a Andalusia -on s'ha implicat fins al moll de l'ós fen un total de 9.000 km i més de 60 actes- en paral·lel al candidat Juan Manuel Moreno ha "calat". Per a Casado, la d'ahir va ser una "jornada alegre", si bé no va mencionar ni un moment el partit d'extrema dreta Vox ni Ciutadans, per on els populars van perdent vots.

Alerta a Ciutadans

El líder del PP va anunciar que ja "obrien la porta a les negociacions" perquè Juanma Moreno sigui el pròxim president de la Junta i que li havia encarregat que comenci a fer trucades. Fonts populars van descartar que Ciutadans tingui opcions, després que Juan Marín hagi anunciat la seva intenció de presentar-se a la investidura, prevista per abans que acabi l'any. Es pregunten en quin escenari es col·locarien si amb la seva abstenció obrissin de nou les portes a una presidència de Susana Díaz a Andalusia amb el suport dels "comunistes" de Podem. I es pregunten també com, després de renunciar a presentar-se a la investidura a Catalunya tot i ser la primera força, ara poden reclamar-la situant-se en tercera posició.

"El PP ha tornat per representar el centredreta sense complexos", va proclamar assegurant que "el 20% dels espanyols" -la població andalusa- ha donat un missatge clar a Sánchez: "no confien ni en les seves polítiques, ni aliats independentistes, ni 'batasunos', ni 'podemitas', ni tampoc confien en què puguin representar una esperança de futur per a les seves vides en matèria econòmica, educativa, de seguretat i serveis socials".

Missatge a Vox

Però va advertir també Casado que no trobaran el PP fora de les seves idees i que no permetran que es revisi la història d'Espanya "ni en matèria de concòrdia ni en matèria de terrorisme". "Això només ho pot fer un partit de dreta moderada", va afirmar en una clara al·lusió a Vox. Al seu parer, el PP "és la casa comú del "centre dreta" i va reiterar que liderarà "tot el que està a la dreta del PSOE".