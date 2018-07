Casado aconsegueix el suport decisiu de Cospedal

A només quatre dies del congrés extraordinari del PP, els dos candidats estan mostrant tots els asos per erigir-se com a futurs presidents del partit. I Pablo Casado, que partia amb menys opcions davant de Soraya Sáenz de Santamaría -vencedora de la primera ronda de les primàries- va obtenir ahir un suport decisiu: el de la tercera candidata en discòrdia, exclosa de la decisió final, María Dolores de Cospedal.

“Hem d’estar preparats per lluitar per Espanya i pels espanyols, i crec que Pablo Casado pot ser una magnífica opció”, va apuntar ahir Cospedal. El sistema de compromissaris no garanteix que el 25,9% dels vots de l’ex secretària general vagin directament a Casado, però la polarització de la campanya inicial entre les dues dirigents -fortament enemistades- suposa un impuls per a l’exvicesecretari de comunicació.

La setmana passada, la candidatura de Casado ja va reconèixer que treballava en estratègies conjuntes amb l’equip de Cospedal i, de fet, en els últims dies han donat suport públicament a l’exportaveu del PP diversos exministres que es van alinear en el seu dia amb l’ex secretària general, com Isabel García-Tejerina, Juan Ignacio Zoido o Rafael Catalá. En canvi, l’expresidenta del PP català Alícia Sánchez-Camacho, que es va posicionar a favor de Cospedal en la primera volta, ara dona suport a Santamaría.

El triomf que s’ha adjudicat Casado no inquieta, aparentment, l’exvicepresidenta. Des del seu equip treuen importància al suport de l’exministra de Defensa a la candidatura rival. “Casado tindrà molts menys suports dels que diu i després no podrà saber qui li ha mentit”, asseguren fonts de l’equip de l’exvicepresidenta del govern espanyol, que consideren que cada vegada té menys suports.

El cas és que a la votació d’aquest cap de setmana -que es preveu renyida- els compromissaris són els que tenen el paper clau. Andalusia és la comunitat amb més representació (18,2%) i, precisament, un dels suports destacats de Santamaría és Javier Arenas, que va presidir el partit a la comunitat.

En el seu discurs al Fórum Europa, Casado va agrair a Cospedal la seva “generositat” i va dir que tots dos poden compartir “no només equips, sinó principis, valors i una idea clara del que necessita el PP i Espanya”. “És la meva cap, la meva amiga i referència política indiscutible”, va reivindicar. En aquest context, també va assegurar que vol tenir “molt a prop” el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Un cop més, Casado es va presentar com la persona que millor pot aconseguir la integració al PP i va reivindicar que ja ha sumat a la seva llista a quatre candidats a les primàries: Cospedal, José Manuel García-Maragallo, José Ramón García-Hernández i Elio Cabanes. Per a Casado això és la mostra que la integració és possible si ell guanya la votació aquest cap de setmana.

Davant la possibilitat que Rajoy pugui aprofitar el seu discurs d’inici del congrés per demanar una sola llista, Casado va afirmar que el president del PP està tenint una “posició impecable” i una “neutralitat respectuosa”. “Els expresidents del govern són patrimoni de tots”, va afirmar el candidat, que va afegir que Rajoy ha estat “lleial a tots”, al partit i a Espanya.

A part de parlar dels suports, durant la conferència d’ahir Casado també va marcar perfil com l’ala més dretana del partit. El candidat va assegurar que no “gastaria un euro per desenterrar” les restes mortals del dictador Francisco Franco i va recriminar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que plantegi “qüestions innecessàries només per rèdit electoral” amb el “risc de fracturar la societat”. “Crec que hem de mirar al futur i fer-ho amb l’orgull de saber que formem part d’un país en el qual uns i altres, rojos i blaus, represaliats i persones que estaven en aquest govern, es van donar la mà i van decidir mirar cap al futur”, va proclamar.

L’origen del polèmic vídeo

La campanya cap al congrés del cap de setmana es va enrarir divendres passat per un polèmic vídeo contra Sáenz de Santamaría. Eldiario.es va apuntar ahir l’entorn de Casado com a responsable de la difusió. Tot i que el candidat va desmentir qualsevol vinculació, el digital hauria trobat una persona que estaria fent de “mur de contenció” per frenar la filtració de l’origen del vídeo, un amic del jove candidat.