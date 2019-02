Casado defensa l'actuació de Rajoy a Catalunya perquè va esperar que Puigdemont "entrés en raó" abans del 155

El líder del PP, Pablo Casado, ha defensat aquest dilluns l'aplicació que Mariano Rajoy va fer del 155 perquè va esperar que Puigdemont "entrés en raó" abans de suspendre l'autonomia de Catalunya. Així s'ha expressat en una entrevista a TVE Casado abans que aquest dimecres Rajoy, l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro declarin com a testimonis en el judici del Procés davant el Tribunal Suprem.

Casado ha indicat que per esperar que hi hagués un consens amb el PSOE i Cs entorn del 155, aquest article "es va aplicar després de la declaració unilateral d'independència", quan es podria haver aplicat "després de les lleis de desconnexió" aprovades al Parlament de Catalunya els dies 6 i 7 de setembre.

En ser preguntat en què es va equivocar Rajoy perquè es produís finalment aquest referèndum, abans d'aquest 155, Casado ha dit que plantejar aquesta qüestió és "intentar invertir la càrrega de la prova". "És com si diem: aquest senyor que ha trencat un aparador, què va fer malament el de la botiga perquè trenqués l'aparador? Home, doncs tenir l'aparador", ha exclamat.

Amb tot, ha criticat que es pretengui ara "demonitzar" aquest article que recull la carta magna quan una autonomia és "deslleial". El president del PP ha afirmat que el 155 no és un article que "oprimeixi" sinó que "allibera", i ha tornat a defensar-ne l'aplicació. "Cal recuperar l'ordre a Catalunya", ha dit, i ha argumentat que és "absolutament flagrant" l'incompliment de la Constitució i que hi ha episodis de 'kale borroka', intents d'assalt del Parlament i ordres als Mossos perquè no actuïn en els talls d’autopistes.

Casado ha apostat per il·legalitzar Arran i els CDR, que "encoratgen" la violència i "reivindiquen" Terra Lliure, i per prohibir que els partits amb líders processats per rebel·lió o sedició puguin rebre fons públics. "El que no entenc és com ERC i el PDECat, que volen trencar Espanya, a sobre estan rebent diners de tots els espanyols", ha afirmat.