Casado adverteix Sánchez que no avalarà els últims decrets econòmics si no hi ha canvis

"Així no, així no". D'aquesta eloqüent manera el líder de PP, Pablo Casado, ha advertit al president espanyol, Pedro Sánchez, que el seu partit no donarà suport al Congrés als dos últims decrets econòmics que ha aprovat sobre la prohibició d'acomiadar per força major i la paralització de la activitat no essencial si no inclouen canvis. Després d'assegurar que hi ha una "deriva" cap a les "tesis de Podem" en matèria econòmica, ha acusat el cap de l'executiu de "deslleialtat" i de "mentir" a la seva formació.

El cap de l'oposició ha acusat Sánchez de "mentir" i "ocultar informació" quan en aquesta crisi sanitària hi ha d'haver "transparència i sinceritat" després de la "generositat" que, segons ell, ha mostrat el seu partit donant suport fins ara a totes les mesures "dràstiques" contra el covid-19. Per això, ha dit que el PP no pot seguir "remant en la mateixa direcció" si es va cap a "un salt al buit". En aquest sentit, Casado ha afirmat que no se'ls va comunicar que es faria un tancament econòmic total i ha denunciat que el principal partit de l'oposició s'hagi d'assabentar del contingut dels reials decrets "per la premsa".

Per tot plegat, ha reiterat que el PP no validarà aquests decrets "si no es modifiquen", ja que el que vol la seva formació és que l'economia productiva "no se'n ressenti" i, a parer seu, aquestes mesures arrasen "tot el sistema productiu", que ja estava "molt tocat". Casado ha demanat que deixi de banda "agendes ideològiques radicals" després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, digués ahir al seu compte de Twitter que tota la riquesa del país està subordinada a l'interès general. "No hi som per fer enginyeria social, no hi som per assaltar el cel. Hi som per acabar amb el virus i rescatar una economia que pot fer estralls", ha dit.

Cs demana consens en la presa de decisions

La presidenta de Ciutadans i portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha afirmat que veu "improvisació" en les últimes mesures contra el coronavirus i ha opinat que han generat "incertesa" a empreses, autònoms i treballadors. A més, ha demanat a Sánchez que, abans de prendre decisions tan importants com aquestes, intenti consensuar-les amb els altres partits, els agents socials i les comunitats autònomes.

"El Govern ha de donar tranquil·litat, seguretat jurídica i certesa, i és el contrari del que ha fet en els últims dies", ha declarat en una roda de premsa telemàtica. Segons ha indicat, Cs no qüestiona que es reforcin les mesures per frenar els contagis, sinó la manera en què s'implementen. En la mateixa línia, el president de Vox, Santiago Abascal, va denunciar ahir a la matinada la "improvisació" i "imprecisió" del govern espanyol i va acusar Sánchez de començar a "amenaçar la propietat privada" després de les últimes mesures aprovades a l'últim consell de ministres.

Tard i malament, per a ERC

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha acusat avui Sánchez d'estar actuant tard i amb decisions improvisades, i ha titllat el decret que va aprovar el diumenge l'executiu sobre restringir el confinament com una "nyap jurídic". "Creiem que el Govern espanyol està actuant tard, malament i pren decisions excessivament improvisades i mal resoltes jurídicament", ha afirmat en un vídeo.

Vilalta ha recordat que tant ERC com el Govern portaven dues setmanes demanant el confinament total, com finalment ha decretat el govern espanyol aquest cap de setmana, però ha criticat que el decret que fixa aquesta mesura "no deixa temps a les empreses per poder organitzar-se i va sense mesures d'acompanyament tant per a les empreses com per als treballadors per poder aguantar aquesta situació ".

La dirigent republicana també ha advertit del risc que es pugui "enfonsar el teixit social i productiu català" si no s'apliquen mesures ambicioses i urgents. "No podem sortir d'aquesta crisi amb més desigualtats", i ha posat com a exemple l'aplicació d'una renda de confinament perquè tota la ciutadania pugui mantenir unes condicions mínimes.