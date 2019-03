Casado amenaça amb portar els “divendres socials” als tribunals

Els “divendres socials” -com va batejar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, els consells de ministres d’aquí a les eleccions, per l’aprovació prevista de decrets en matèria social- podrien acabar als tribunals si el PP fa efectiva la seva amenaça de denunciar el govern espanyol per estar fent un ús partidista de les institucions. La portaveu del partit al Congrés, Dolors Montserrat, va concretar ahir aquesta possibilitat, que dona continuïtat al discurs del líder de la formació conservadora, Pablo Casado, que ahir va acusar Pedro Sánchez de “pràctiques mafioses” i d’anar “dopat” a les eleccions del 28 d’abril pels decrets i per la informació publicada a El Mundo amb un mail enviat des de Presidència als ministeris demanant arguments contra el PP.

Segons Montserrat, els decrets que planteja l’executiu no són “d’urgència ni d’extrema necessitat”, que són els requisits que ha de tenir la figura legal que agilita alguns dels tràmits parlamentaris. Per això, la formació està estudiant si pot portar davant el Tribunal Constitucional les mesures, que incidiran sobretot en el terreny laboral si es tanca l’acord amb els agents socials per revertir parcialment la reforma laboral del PP i que la setmana passada ja van tenir alguns exemples com l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat i la reforma de la llei del lloguer, pactada amb Podem.

El pla de Sánchez és que aquests decrets quedin convalidats en la diputació permanent del Congrés dels Diputats, que ahir va agafar el relleu al ple amb la publicació de la dissolució de les Corts al Butlletí Oficial de l’Estat. La Moncloa defensa que encara que les cambres estiguin dissoltes l’executiu té plena capacitat per intentar aprovar decrets, i assegura que en anteriors legislatures s’ha fet de manera habitual. Però la presidenta de la cambra, Ana Pastor, ja va sortir dilluns al rescat de Casado i va encarregar un informe jurídic sobre la viabilitat de les propostes de Sánchez, acusant-lo de fer un ús “partidista” de les institucions. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va respondre ahir que el govern espanyol està “en plenes facultats” fins al mateix dia de les eleccions.

El calendari després de la dissolució de les Corts

5 de març

Des d’ahir van quedar dissoltes les Corts i està prohibit fer inauguracions i enviar propaganda.

15 de març

Els partits que es presentin en coalició tenen fins a aquest dia per comunicar-ho a la Junta Electoral.

25 de març

Els partits registren candidatures.

12 d’abril

Arrenca la campanya electoral.

22 d’abril

Últim dia per publicar enquestes electorals.

28 d’abril

La campanya acaba el 26. El 27, dia de reflexió i el 28, els comicis.

21 de maig

A les 10, es consitueix el Congrés.