Casado dona per amortitzats gairebé tots els ministres de Rajoy

Pablo Casado va tancar aquest diumenge a Madrid una gira exprés per tot l’Estat per proclamar els candidats del PP a les autonòmiques i municipals del 26 de maig. El líder del PP ha suat tinta per trobar noms per a feus tan importants per al partit com la capital espanyola. Tot just divendres a última hora va anunciar la seva aposta per a la Comunitat i l’Ajuntament de Madrid. Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida, dues joves promeses amb forts vincles, com ell, amb l’aguirrisme i “sense complexos” -segons expliquen a la mateixa direcció- per entrar en el discurs de Vox. Casado ha girat per complet el mitjó de les candidatures: ha evitat fitxatges estrella, en cap cas ha cridat ministres de Mariano Rajoy i ha tirat del planter de Noves Generacions per renovar el PP. El resultat: el 85% de les comunitats estrenaran candidat per a les eleccions del 26-M.

El tret de sortida de cara a la precampanya d’aquests comicis serà el cap de setmana que ve. Casado té previst reunir els expresidents Rajoy i Aznar a la convenció nacional del PP per donar una imatge d’unitat després del pacte amb Vox a Andalusia, que ha despertat suspicàcies entre els barons territorials. Però al seu equip queda molt poc rastre del passat recent dels populars. Génova ha girat full al marianisme i ha donat per amortitzats gairebé tots els ministres de Rajoy. Tot i que vuit mantenen l’escó al Congrés, només Dolors Montserrat segueix en primera línia com a portaveu parlamentària. La resta s’han resignat a ser diputats discrets o han deixat la política.

El silenci de Rajoy

No s’ha pronunciat sobre el pacte amb Vox a Andalusia

Mariano Rajoy ha complert la seva paraula. No ha llançat ni una crítica des que va abandonar la presidència del PP. Lluny de la primera línia política, s’ha reclòs en la seva família i en l’antiga plaça de registrador de la propietat, primer a Santa Pola i ara a Madrid. Casado ha abonat també el seu silenci i s’ha dedicat a esborrar del mapa qualsevol rastre del seu mandat. De fet, evita mencionar-lo i sempre parla del PP en general. L’únic acte institucional en què ha participat Rajoy els últims mesos ha estat al Congrés pels 40 anys de la Constitució.

La fi de Cospedal

Saénz de Santamaría no ha despuntat ni al Consell d’Estat

Tots els noms que sonaven a l’estiu per destacar en les eleccions del 2019 ja són fora de la política. Primer va ser el torn de Soraya Sáenz de Santamaría, que només va comptar amb el suport d’Íñigo Méndez de Vigo i Fátima Báñez en el discurs de presa de possessió com a consellera d’estat. Un càrrec que li va oferir el govern socialista després que Casado la desposseís de tot relleu al partit i la relegués a diputada rasa al Congrés. Es va quedar així sense una de les candidates de pes per a la Comunitat de Madrid. María Dolores de Cospedal la va seguir poc després per l’afer Villarejo. S’esvaïa així l’opció de ser cap de llista per a les europees. L’ex secretària general volia provar sort en l’empresa privada, però l’escàndol li va estroncar les opcions. Ara estudia tornar a ingressar a la plaça d’advocada de l’Estat.

Sense veu parlamentària

L’únic premi ha estat la presidència de comissions

En el dia a dia dels plens al Congrés encara poden trobar-se exministres comentant la jugada a les sales adjacents dels passadissos del Congrés acompanyats d’alguns periodistes nostàlgics. Mantenen l’escó a Madrid, a més de Montserrat, Cristóbal Montoro (Hisenda), Fátima Báñez (Treball), Álvaro Nadal (Energia), Íñigo Méndez de Vigo (Educació), Juan Ignacio Zoido (Interior), Rafael Catalá (Justícia) i Isabel García Tejerina (Agricultura). Però només els tres últims -a més de la portaveu del Congrés- tenen presència en l’executiva del PP, però a més tenen poc altaveu en entrevistes. La majoria d’ells, això sí, han aconseguit presidències de comissió per poder tenir un sou més elevat a final de mes.

Pas al sector privat

Catalá compatibilitza l’escó amb el patronat de l’Atlètic

L’exminsitre Catalá ha estat l’únic diputat que ha fet el pas de demanar compatibilitzar l’escó amb el sector privat. L’Oficina de Conflicte d’Interessos ha avalat que s’incorporés al patronat de la companyia d’advocats Legálitas i de la fundació Atlético de Madrid, així com exercir d’assessor com a advocat a la companya Herbert Smith Feehills. S’han obert perspectives encara més àmplies per als tres ministres que no eren diputats. Íñigo de la Serna (Foment) va fitxar per la multinacional Seeliger & Conde -la mateixa que va rescatar Aguirre quan va deixar el PP madrileny- i també és assessor de la tecnològica NEF i del Banc Interamericà de Desenvolupament. Ramón Escolano (Economia) ha passat a assessorar la patronal espanyola de la banca i també la consultora Ernst & Young. Finalment, Josep Borrell ha premiat Alfonso Dastis (Exteriors) amb l’ambaixada d’Espanya a Roma.