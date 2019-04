Casado avala el candidat que lliga Sánchez a “violadors”

El PP continua marcant la línia dura en aquesta campanya, traspassant una altra frontera, en acusar Pedro Sánchez, a través del número dos del partit per Huelva, Juan José Cortés, d’asseure’s “amb assassins, criminals, violadors i pederastes”, per la seva postura respecte a la presó permanent revisable aprovada pel govern de Mariano Rajoy i que els socialistes van recórrer davant del Tribunal Constitucional. El candidat, pare de Mari Luz, una nena de 13 anys assassinada el 2008, va ser fitxat per Pablo Casado per enfortir el seu discurs en defensa de l’enduriment de les penes. Tot i que es tracta d’un independent, les declaracions que Cortés va fer dimarts i aquest dimarts va ratificar -rebutjades frontalment pel PSOE- van ser avalades per Casado. El líder es va referir directament a la presó permanent revisable en els actes d’ahir, i va expressar el seu suport a Cortés.

“Pedro Sánchez s’asseu a la taula amb assassins, criminals, violadors i pederastes que intentarà deixar sortir al carrer quan derogui la presó permanent revisable”, va afirmar Cortés a Toledo, en un acte en el qual també va participar el mateix Casado. El líder del PP es va negar a corregir-lo com havia demanat el PSOE, davant del que els socialistes van considerar unes declaracions “repugnants”. La presó permanent revisable ha sigut un dels temes estrella en la campanya del PP, i el candidat a la presidència del partit va aprofitar la polèmica per insistir que si governa no tan sols no derogarà la llei que està actualment en vigor, sinó que l’endurirà, per estendre-la a cinc nous supòsits.

Més enllà d’això, Casado va acusar Sánchez de voler “dividir la societat” amb debats estèrils per a ell com el de la memòria històrica: “Intenten dividir en blocs el que ha de ser un país unit en la convivència”, va assegurar, abans de dir “prou” a “un país a garrotades i una esquerra a garrotades que per un grapat d’escons és capaç de derrotar la nació”. Com és habitual, Casado va burxar en les possibles aliances del president espanyol amb independentistes, autènticleitmotivde campanya del candidat popular per mirar de presentar Sánchez com el millor aliat dels “enemics d’Espanya”. “Tenim un govern letal per a Espanya. Mai hi ha hagut un inquilí a la Moncloa tan radical i amb companyies tan indefensables”, va afegir el candidat, en un intent de neutralitzar l’estratègia del socialista de conquerir el centre presentant-se com a representant únic de la moderació: “Qui s’ha cregut que és per repartir carnets de moderació?”, va preguntar Casado.

Pugna pels jubilats

El candidat popular també va intentar contraposar l’intent de Sánchez de seduir els votants jubilats, decisius de cara a les eleccions del 28-A i molt mobilitzats contra el factor de sostenibilitat de les pensions impulsat pel govern de Mariano Rajoy. Després que el candidat socialista es comprometés el cap de setmana a blindar a la Constitució la revalorització de les pensions, el seu rival el va acusar de voler “congelar” les pensions i posar en risc l’ocupació “amb aquesta crisi econòmica a la qual ens està portant irremeiablement”. També va dir que la pujada de les pensions de la qual presumeix Sánchez va ser aprovada en els pressupostos del PP, en la votació dels quals el candidat socialista “hi va votar en contra”.