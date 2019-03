Casado culpa els avortaments de la baixa natalitat a Espanya: "De cada cinc embarassos, un s'interromp"

Si Pedro Sánchez ha optat per intentar capitalitzar les marxes del 8-M, Pablo Casado, en canvi, està decidit a fer campanya en contra de les reivindicacions feministes. Per això ha aprofitat la ressaca de les protestes massives a les principals ciutats de l'Estat per presentar les grans línies mestres de la seva polèmica proposta en contra de l'avortament, el que anomena "garantir la llibertat i fomentar la cultura de la vida", sota el paraigua d'una llei de suport a la maternitat. Des de Cartagena (Múrcia), on ha clausurat la Convenció de Família i Igualtat del PP, ha anunciat que aprovarà aquesta norma si aconsegueix arribar a la Moncloa després del 28-A perquè les dones decideixin "lliurement" ser mares.

Les xifres desmenteixen el líder del PP

Casado ha centrat el seu discurs al voltant del repte demogràfic que té Espanya, amb la natalitat més baixa des de la postguerra. Al seu parer, la culpa del descens de la natalitat és perquè cada any "de cada cinc embarassos, un s'interromp". Per això ha proposat que les institucions "posin recursos a favor de qui decideixi seguir endavant amb un embaràs lliurament perquè es trobin amb mesures socials a la seva disposició". Les xifres reals, però, desmenteixen categòricament l'afirmació de Casado. Segons el ministeri de Salut, la taxa d'avortaments a Espanya el 2017 –l'última disponible– va ser de 10,5 per cada 1.000 embarassos. Molt lluny del 20% que ha descrit Casado.

En concret, el líder del PP ha promès "mantenir i incrementar" mesures que afavoreixin aquesta decisió, com ara la desgravació de 1.200 euros per fill, les ajudes a mares "que estan soles", l'abaratiment dels preus del lloguer, a més de la seva aposta perquè "les barreres que tenen les dones no s'incrementin quan decideixin ser mares". A més, ha promès una llei per "garantir la confidencialitat i la protecció legal de les mares que entreguin els seus fills en adopció i evitar que pateixin un perjudici".

En aquest sentit, has assegurat que el debat jurídic sobre l'avortament "va quedar superat fa dècades", però ha insistit que totes les administracions han de posar en marxa mesures econòmiques, fiscals d'habitatge i de conciliació per augmentar la natalitat. S'ha preguntat si això és "tan polèmic, retrògrad i tabú". "Què hi ha més progressista que, sense dir el que has de fer, el PP els diu que tindran un lloc de treball perquè decideixi lliurement seguir amb l'embaràs", ha dit sobre les joves que opten per avortar. Sobre les protestes feministes que van irrompre un acte seu a Castelló ahir, Dia Internacional de les Dones, Casado ha opinat que en "totes les societats", el moviment feminista "se celebra més que no pas es reclama".