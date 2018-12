Casado carrega contra Sánchez per voler reunir-se amb Torra

El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat aquest divendres contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per voler reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, quan defensa, ha dit Casado, la "via eslovena" com a "sortida" de la situació a Catalunya, que està basada en la "guerra civil" i en el "vessament de sang". A més, el líder del PP ha exclamat "què vol dialogar Pedro Sánchez amb els que volen trencar el nostre país?"

Casado s'ha pronunciat així després que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, hagi ofert formalment per carta al Govern una reunió entre Sánchez i Torra coincidint amb la celebració del consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre.

En un acte a Aretixo (la Corunya) per presentar els candidats del PP a les municipals del 2019, Casado ha censurat que Sánchez promogui aquesta trobada "malgrat tot" el que li van dir en el ple monogràfic sobre Catalunya al Congrés de Diputats. De fet, ha assenyalat que en aquella sessió parlamentària va quedar "molt clar" que no "posarà fre als desvaris dels seus socis independentistes".

Casado, a més, ha considerat que el govern d'Espanya "ara assumeix que no és capaç de garantir la seguretat i l'ordre públic" a la reunió del 21 de desembre i ha de "desplaçar la policia nacional". Al seu entendre, això evidencia que el que hauria de fer, a parer seu, és "prendre el control" dels Mossos d'Esquadra.

Levy veuria "positiva" una reunió entre Sánchez i Torra

Per la seva banda, la vicesecretària del PP, Andrea Levy, davant d'aquesta possibilitat, ha manifestat que veuria "positiva" la trobada. Ho ha explicat la també diputada al Parlament en una roda de premsa recollida per l'ACN, en què també ha reclamat al president espanyol que li exigeixi a Torra una "rectificació" sobre la via eslovena i la "purga" als Mossos, i que deixi d'animar "els violents" dels CDR que pretenen "boicotejar" el consell de ministres de la setmana que ve.

"Menys cartes amoroses i més exigències", ha subratllat Levy, acompanyada de la secretària primera del PP i diputada al Congrés, Alícia Sánchez-Camacho. Levy també ha destacat que la possible reunió entre els dos presidents arribaria després de declaracions "molt preocupants" del Govern. "Espero que Sánchez deixi les coses molt clares a Torra", ha afegit la diputada parlamentària. Levy també ha opinat que la Generalitat i la Moncloa han de teixir les seves relacions "des de la lleialtat" però amb "advertències".