Casado també carrega contra el trasllat d'etarres que va concedir Rajoy i esquiva parlar del màster

Pablo Casado no dona treva durant les vacances d'estiu. Acabat d'aterrar de Colòmbia, després de reunir-se amb la majoria de presidents conservadors de llatinoamèrica durant la presa de possessió d'Ivan Duque, el líder del PP ha trepitjat avui el País Valencià per assistir a un homenatge de dues víctimes d'ETA a Santa Pola (Alacant) –on fins fa poc treballava Mariano Rajoy de procurador– i després visitar el lloc de comandament de l'incendi de Llutxent, que ja està estabilitzat. El PP ha trobat en el trasllat de dos presos d'ETA a Biscaia aquesta setmana, sumat a la posada en llibertat de Santi Potros diumenge en complir ja 70 anys, el filó per pressionar el PSOE amb la nova política d'acostament dels presos etarres i esquivar el debat sobre el màster del seu president. El PP ha tancat files entorn Casado, que avui ha intentat no parlar d'aquest tema des de Santa Pola. Ara bé, sí que ha mantingut que és "innocent", tot i que no ha volgut aclarir si posarà a disposició del Suprem l'ordinador –com li demana la jutge– en què presumiblement va escriure els treballs de màster i que va presumir que encara tenia quan va explotar el cas.

Per a Casado, el trasllat d'aquests dos presos, que complien un tercer grau que va ser concedit durant el mandat de Mariano Rajoy, segons fonts del ministeri de l'Interior, és una contraprestació a una moció de censura "vergonyosa". En el mateix sentit s'expressa Ciutadans, tot i que les associacions de víctimes veuen "absolutament legal" aquest trasllat. El líder del partit taronja a Andalusia, Juan Marín, considera que l'acostament dels presos d'ETA és el "preu" que Sánchez paga per "mantenir-se en la poltrona" de la Moncloa.

"Ens oposarem frontalment a l'acostament", ha advertit Casado a Sánchez, perquè creu que "no ajuda a establir un relat de la derrota dels vençuts". "Demanarem al govern [espanyol] que sigui coherent i lleial i no cedeixi als xantatges ni dels independentistes ni dels 'batasunos'", ha afegit. El PSOE va obtenir el suport tant del PNB com dels dos diputats d'EH Bildu en la moció de censura.

Casado no ha volgut entrar en l'aval de les associacions de víctimes a aquest trasllat i no ha mencionat en cap moment que el va acceptar el govern de Mariano Rajoy. A mes a més, ha advertit al delegat del govern espanyol a Euskadi, que ha aventurat més acostaments de presos que els 15 en estat terminal i de més de 70 anys, que seguirà denunciant els trasllats. "Que no em digui que molestem, perquè nosaltres fem costat a les víctimes", ha assenyalat.

Precisament el president del PP ha assistit a un homenatge a dues víctimes d'un atemptat d'ETA a Santa Pola el 2002. Una d'elles era Silvia Martínez, filla d'un Guàrdia Civil i de només 6 anys. Casado ha assenyalat que no era a l'acte en representació de cap partit perquè en la memòria de les víctimes no es pot ser "partidista".

El PSOE creu que és una cortina de fum

Per al PSOE, en canvi, el discurs del PP ara en contra de l'acostament de presos és una cortina de fum per tapar l'escàndol del 'mastergate'. Així ho ha apuntat el secretari de coordinació territorial del PSOE, Santos Cerdán, en una entrevista a RNE, en què ha criticat que el PP faci servir "qualsevol llebre que salti", com la crisi migratòria, el terrorisme o la feina nova de la dona del president espanyol, per intentar tapar el cas del màster. També el president del País Valencià, Ximo Puig, ha sigut el primer líder del PSOE a demanar la dimissió de Casado. "No es donen les condicions perquè una persona amb aquest llast sigui candidat a president d'Espanya", ha assenyalat en una entrevista a Europa Press.

Casado, justament, no ha volgut entrar directament a censurar el nou càrrec de la dona de Sánchez a l'Instituto de Empresa, però sí que ha criticat com el "cercle íntim" del president espanyol ha obtingut nous llocs en l'administració. També creu que la negativa del govern espanyol a donar permisos als immigrants que han arribat amb el vaixell 'Open Arms' avui al port d'Algesires –a diferència dels que van arribar amb l''Aquarius' a València– demostra com diu el PP que "no pot haver-hi papers per a tothom". Creu així que al final la Moncloa li està fent cas en la resposta a la crisi migratòria.