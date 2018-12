Casado veu catastròfic el balanç de Sánchez, que repeteix errors de Zapatero cap a "una crisi institucional molt greu"

El president del PP, Pablo Casado, ha qualificat de "catastròfic" el resultat dels sis mesos de govern de Pedro Sánchez, que al seu judici està repetint els erros del seu antecessor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que van conduir a "una crisi institucional i territorial molt greu".

Des de Logronyo, on ha presentat els candidats del PP a l'alcaldia de la capital i del govern de la Rioja, Casado ha afirmat que Sánchez des que governa intenta "destruir" tot el que va fer l'executiu de Mariano Rajoy i no ha acceptat cap dels acords que, segons ha dit, li va oferir en la primera trobada entre els dos a la Moncloa l'estiu passat.

El líder dels populars ha reiterat el missatge en què insisteix els últims dies, que l'arribada al govern d'Andalusia del PP és "el primer pas" del que passarà a les autonòmiques i municipals de maig, i aquestes, al seu temps, un avançament "per a la recuperació del govern d'Espanya".

"GRAN IRRESPONSABILITAT A L'HORA DE PACTAR PRESSUPOSTOS"

Casado ha recriminat a Sánchez i al PSOE "la seva irresponsabilitat" en pactar els pressupostos generals de l'Estat amb aquells que volen destruir-lo, cosa que "no sembla gaire intel·ligent".

En aquest sentit, s'ha referit a diferents punts per demostrar que Pedro Sánchez "no ha fet res" durant els seus dies de govern en matèria d'economia, seguretat i política educativa.

Segons el líder del PP, en economia "pots deixar de fer reformes, com ha fet Sánchez, però el cert és que si segueixes així un acaba caient, i això és el que va passar a Espanya amb Zapatero, la caiguda va ser letal per al nostre país i encara ho seguim pagant".

El PSOE el que fa és, en paraules de Casado, "proposar augmentar el deute" i "augmentar tots els impostos, no només una mica sinó set mil milions d'euros". A més, ha lamentat que Sánchez "vol augmentar les despeses malgrat que no sabem per què", ja que l'únic cert és, a parer seu, "una política econòmica nefasta, al dictat de Podem".

"El que mai s'havia de fer és el que ha fet el PSOE i, com amb Zapatero, és un autèntic error que pagarem car si no recuperem aviat el govern de la nació".