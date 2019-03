Casado promet limitar les competències de les autonomies en economia i educació

El president del PP, Pablo Casado, va desgranant el seu programa de cara a les eleccions generals del 28 d'abril, amb un denominador comú per a totes les propostes: la recentralització. En un acte organitzat per 'El Mundo' a Madrid, el líder popular s'ha compromès a crear una llei d'harmonització de la unitat de mercat, que aprofiti els ressorts que dona l'article 150.3 de la Constitució per uniformitzar l'Estat i limitar les competències de les comunitats autònomes, per la via econòmica. En el mateix acte, a més, ha reiterat la seva aposta per crear un MIR educatiu, per seleccionar els mestres de tot l'Estat en un procés únic i eliminar el requisit de les llengües cooficials.

La llei d'harmonització seria un pas més en la llei d'unitat de mercat que va fer el PP de Mariano Rajoy i que va passar per sobre de regulacions autonòmiques en algunes matèries. En la mateixa línia va el que proposa Casado, que passaria per aprofitar la potestat del govern espanyol per fer lleis marc en matèries que siguin competència autonòmica amb el pretext de millorar l'eficiència per tenir, per exemple, llicències úniques a tot l'Estat.

"No és coherent que una persona o una empresa no pugui desenvolupar la seva activitat professional a tot l'Estat", ha afirmat el PP en un comunicat, en el qual ha considerat que amb aquesta mesura s'evitaria "una Espanya dividida".

Pel que fa al MIR educatiu, la proposta del PP passa per eliminar la llengua com a requisit d'entrada per al professorat, perquè segons Casado és una "barrera d'accés". Les oposicions educatives passarien a ser estatals, tot i que la matèria sigui una competència autonòmica.