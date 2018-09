Casado corregeix Pastor: si Torra vol anar al Congrés ha de ser amb votació

Pablo Casado ha necessitat més de 48 hores per pair la proposta unilateral de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, del seu partit, al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè anés al Congrés a exposar la seva proposta política. Després que Pastor llancés la proposta dimarts, en una conferència a la qual va assistir el líder popular, i sense avisar-lo prèviament, Casado va guardar silenci sobre la qüestió. I no l’ha trencat fins a aquest dijous. Ho ha fet per corregir la seva companya de files, i principal autoritat pública amb carnet del PP de l’Estat. Si ahir l’entorn de la presidenta de la cambra filtrava que estava disposada a negociar amb el Govern una fórmula perquè Torra assistís al Congrés sense necessitat que la seva proposta se sotmetés a votació, avui Casado ha afirmat que només acceptarien que hi anés si s’acabés votant.

En declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, el president del PP ha dit que la proposta de Pastor ha sigut víctima d’una “mala interpretació” i que en realitat és la mateixa que se'ls va fer en el seu moment “a Puigdemont, a Mas i a Ibarretxe”. És a dir: “Pot portar una proposició de llei", que hauria de ser convalidada o rebutjada per la majoria dels diputats del Parlament espanyol. "Ha de venir en sessió plenària, amb votació i de manera reglamentària", ha reblat Casado. “ Si és una llei que afecta la igualtat dels espanyols ha de venir en sessió plenària, amb votació i de manera reglamentària el procés descarrilaria a les Corts, com va descarrilar el pla Ibarretxe”, ha afirmat Casado, que ha acusat Sánchez d’enviar-se “senyals de fum” amb els independentistes amb un “apaivagament” que el seu partit “curtcircuitarà”.

El president del PP ha recuperat, doncs, la línia dura que va interrompre Pastor, i que ha estat marca de la casa des que va arribar a la presidència del partit, al juliol, i ha afirmat que amb els “que han demostrat que volen trencar la llei i el país” no hi pot haver “ni equidistància ni diàleg”. A més, ha tornat a oferir els senadors del PP per a l’aplicació del 155.

Una altra de les opcions que ha planat en cercles populars és que Torra assisteixi a la comissió de reforma del model autonòmic, creada a petició del PSOE a canvi del suport al 155, i que ja preveia la invitació a presidents autonòmics. En comissió, no caldria una votació final, però l’exposició de Torra quedaria apartada fora del ple del Congrés.

Cs també vol que es voti

La plantada del seu propi partit deixa Pastor sola. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, s’ha alineat amb la tesi de Casado, i ha considerat que si Torra vol anar al Congrés ho ha de fer amb una proposta que sigui sotmesa a votació. Mentrestant, el PSOE és reticent a la proposta, perquè considera que ha de ser al Parlament de Catalunya on es faci el debat entre catalans que concreti una proposta representativa de tots els ciutadans.