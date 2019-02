Casado resta credibilitat al compromís de Ciutadans de no pactar amb el PSOE

El president del PP, Pablo Casado, ha restat credibilitat aquest dimarts al compromís de Ciutadans de no pactar amb el PSOE, argumentant que ja va pactar amb Pedro Sánchez el 2016. En una entrevista a Telecinco ha reivindicat el PP com l'únic partit que pot garantir que no pactarà "ni amb comunistes, ni amb independentistes, ni amb socialistes".

"A nosaltres no ens pregunten si pactarem amb Pedro Sánchez perquè som creïbles", ha dit Casado al 'Programa de Ana Rosa', i ha incidit que Cs ja va dir que no pactaria amb Sánchez i no només va fer-ho sinó que va animar Podem a sumar-se al pacte que van subscriure Albert Rivera i Sánchez el 24 de febrer del 2016.

El líder del PP ha recordat la fotografia de la manifestació convocada pel PP i Cs amb el suport de Vox a Madrid poc abans de la convocatòria d'eleccions de Sánchez, i ha reivindicat la defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya del seu partit. Amb tot, també ha marcat distàncies amb Cs per la seva política econòmica, i amb Vox pel seu "antieuropeisme" i pel rebuig a la immigració.

D'altra banda, ha insistit que dividir el vot no garanteix la unitat d'Espanya i ha demanat el vot davant d'opcions que poden no tenir diputats suficients, perquè Sánchez no torni a "governar amb els independentistes".

"Cal saber quin partit es vota", ha subratllat, i alhora ha reiterat la seva aspiració d'aconseguir una majoria suficient al Senat per aplicar un 155 a Catalunya amb una durada "il·limitada", i ha conclòs que les alternatives són: "O Front Popular o PP".

Sobre les enquestes, ha dit que al PP sempre li van malament, però ha assegurat que les enquestes internes de què disposa el partit li donen un resultat "molt bo", per sobre del PSOE i dels 100 escons.