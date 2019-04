Casado crida al vot útil de la dreta per frenar un govern del PSOE

Si es confirmen les enquestes d’intenció de vot, el 28 d’abril el PP no només no serà la força més votada sinó que la caiguda de vots i escons serà històrica. Dels 137 escons actuals pot baixar fins als 75. La fragmentació del vot de la dreta, i especialment la irrupció de Vox, castigaran amb força el PP. El líder del partit, Pablo Casado, considera que l’únic enemic a batre és el PSOE de Pedro Sánchez, i està fent una campanya centrada en desacreditar-lo i en atiar la por a un trencament d’Espanya. “Si hi ha dispersió del vot constitucionalista, és molt probable que al final els vots vagin a parar als partits que no coincideixen amb els nostres valors”, va subratllar ahir en un acte a Pamplona.

El número u del PP es presenta com l’única opció capaç de liderar la dreta espanyola formada pel que ell considera partits “constitucionalistes”, i ahir va fer una crida als votants de les forces conservadores -PP, Ciutadans i Vox- per unir-se contra “independentistes, batasunos i comunistes” i per desallotjar Sánchez de la Moncloa. “Hem d’optimitzar el vot útil”, va assegurar. “Apel·lem al vot unit, al vot sensat, al vot moderat, al vot centrista”, va subratllar un líder del PP escorat cap a posicions més conservadores i allunyades del centre que el seu predecessor al capdavant del partit, Mariano Rajoy. Casado ha optat per arrossegar el PP més cap a la dreta per contrarestar el discurs de Vox, una formació que ha robat al PP una part dels seus votants.

Unir forces com a Navarra

Casado va posar com a exemple d’unió la coalició electoral amb què PP, Ciutadans i Unió del Poble Navarrès (UPN) es presenten a Navarra als comicis del 28-A. “És el que hauríem de fer en aquesta campanya, unir forces” per evitar un govern d’esquerres amb el suport dels partits nacionalistes catalans i bascos. El líder del PP va insistir en el “perill” d’un executiu del PSOE que faci concessions a Catalunya i al País Basc a canvi del seu suport a la investidura. “Aquest vot unit vol evitar que Otegi sigui fonamental. Vol evitar la imatge de Jordi Sànchez dient des de la presó que donarà suport a Pedro Sánchez a canvi d’un referèndum. O de Junqueras dient que donarà suport al PSOE a canvi d’indults”, va defensar.

Casado també va aprofitar l’ocasió per aplaudir que el cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions generals tingués al darrere una bandera espanyola i una foto del rei Felip VI durant la roda de premsa que va fer dijous des de la presó de Soto del Real. “Una roda de premsa des de la presó, mare meva!”, va exclamar Casado. “Sort que almenys els funcionaris de presons li van posar el quadre del rei i la bandera d’Espanya a Jordi Sànchez. Si no [li agrada la imatge], que no hagués comès un delicte”, va exclamar.

Davant d’imatges com aquesta, Pablo Casado va demanar als ciutadans que pensin “amb el cap, en els seus fills i en la seva pàtria” quan dipositin el vot a l’urna el 28 d’abril. Només el PP, va assegurar el líder conservador, pot garantir “la unitat, la cohesió i la vertebració d’Espanya”.