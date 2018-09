Casado lamenta que membres del govern espanyol demanin la llibertat dels presos després dels fets del 20-S

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha recalcat aquest dijous que "el que és greu", un any després del "violent setge dels secessionistes" a Barcelona, és que en el govern socialista de Pedro Sánchez hi hagi ministres que "demanen el seu alliberament". Així ho ha assegurat Casado en un missatge al seu compte de Twitter, coincidint amb l'aniversari de la concentració independentista que es va fer a la conselleria d'Economia per protestar contra l'escorcoll policial poc abans del referèndum de l'1 d'octubre.

"Avui es compleix un any del violent setge dels secessionistes a la Guàrdia Civil a Barcelona. Els responsables d'aquest assalt antidemocràtic estan a la presó, en compliment del Codi Penal. Però el que és greu és que hi ha ministres que contradiuen els jutges i demanen el seu alliberament", ha afirmat Casado.

El líder del PP al·ludia així a les recents declaracions del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, en assegurar que preferiria que els polítics independentistes que estan a la presó no estiguessin tancats de manera provisional perquè hi ha altres maneres d'evitar que no fugin. En termes semblants s'ha expressat el diputat i aleshores exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en assegurar que aquest tipus de fets no poden "repetir-se".

"Fa un any vam viure un fet intolerable, amb l'assetjament a una secretària judicial i la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia a Barcelona. Aquestes actituds violentes no poden repetir-se i els culpables han de pagar per això davant la llei", ha afirmat també a Twitter.

Així mateix, el diputat del PP i exsecretari de Seguretat del PP, Francisco Martínez, també ha assenyalat que els fets a la conselleria d'Economia van ser d'"extrema gravetat". Al seu entendre, també és "greu que un any després del setge alguns vulguin celebrar-ho". Per la seva banda, l'exalcaldessa de Ciudad Real i vicepresidenta de la mesa del Congrés, Rosa Romero, ha assegurat que el govern del PP "va posar ordre" amb l'aplicació del 155 a Catalunya després d'episodis com els viscuts fa un any i ha lamentat que l'executiu de Pedro Sánchez "aixequi" ara "la mà amb els que volen trencar Espanya".