Casado eleva el to i veu Sánchez alineat amb els “proetarres”

Pablo Casado continua augmentant els decibels per combatre Pedro Sánchez. Si des de la seva arribada a la presidència del PP el líder conservador ha burxat en els suposats pactes del president espanyol amb els independentistes, ahir va recalibrar el punt de mira per vincular-lo a una suposada legitimació dels “proetarres”, pel suport de Bildu als decrets convalidats al Congrés dimecres. El candidat popular va considerar que els decrets són “abertzales” i va anunciar que els recorrerà davant del Tribunal Constitucional, després que la Junta Electoral Central desestimés l’intent del PP de paralitzar-los. Davant d’això, Pedro Sánchez va respondre afirmant que el que és “bo” per als espanyols no pot ser “dolent” per al PP i Ciutadans, i va lamentar els recursos anunciats.

Però Casado es va lliurar en cos i ànima a un discurs extremadament dur, en el qual va recordar que el PP “ha enterrat 20” militants i va definir com “una indignitat i una humiliació” a les víctimes del terrorisme que Sánchez hagi comptat amb els vots de Bildu per aprovar els decrets. Tot plegat, després d’acusar el líder de la formació abertzale, Arnaldo Otegi, d’haver estat condemnat pel segrest del militant popular Javier Ruipérez i l’intent d’assassinat de Gabriel Cisneros, malgrat que en tots dos casos va ser absolt per l’Audiència Nacional.

Casado, doncs, continua amb el que serà un dels principals missatges de campanya, que el PP traça sobre la suposada complicitat entre el president espanyol i els “independentistes, proetarres i comunistes” per mirar de mobilitzar el seu electorat. Els populars centraran bona part de la campanya en aquesta qüestió ja des del primer moment, presentant el programa electoral, dijous que ve, a Barcelona, segons van explicar ahir fonts populars, informa Germán Aranda.

L’altre vector de la campanya serà la crida al vot útil, per mirar de frenar els possibles efectes electorals adversos de la dispersió del vot de dretes, amb l’aparició de Vox. Ahir les mateixes fonts ho resumien dient que, “com més Vox, més Sánchez”.

La campanya de les generals anirà molt relacionada amb la de les eleccions al Parlament valencià, després que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, decidís fer coincidir els comicis. Per això, tant el PP com el PSOE i també Ciutadans tancaran la campanya a València. També estarà marcada per la Setmana Santa, que no suposarà una frenada en sec dels actes, tot i que inicialment els partits ho havien apuntat. Ahir el PP va anunciar que seria a Sevilla el Dijous Sant. Encara estan en l’aire els debats electorals perquè, de moment, el PSOE no ha donat el sí definitiu a cap dels proposats: un a TVE, i un a La Sexta i Antena 3, que inclou també Vox.