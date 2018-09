Casado exigeix "no cedir cap espai" als independentistes i avisa que "ja es donen les condicions" per aplicar el 155

Pablo Casado trepitja per segona vegada Catalunya des que aquest estiu va ser elegit president del PP. L'objectiu: fer evident la seva ofensiva contra l'independentisme i recuperar el terreny que els populars han perdut a Catalunya. En un discurs centrat exclusivament en el conflicte català, Casado ha exigit al govern de Pedro Sánchez que "no cedeixi" cap tipus d'espais a l'independentisme, que ha qualificat de "totalitari". "Una minoria violenta i contrària a l'estat de dret pretén expulsar una majoria de la seva pròpia terra", ha assegurat el dirigent popular.

Segons l'escenari descrit per Casado, el líder popular ha afirmat que "ja es donen les condicions" per tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. En aquest sentit, el president dels populars espanyols ha reiterat que volen decidir "l'extensió i la durada" de l'aplicació d'aquest article. "Només el PP disposa dels instruments polítics i jurídics per fer-ho", ha dit el líder popular, que assegura que tenen els vots necessaris per tirar-lo endavant. En aquest punt, Casado ha enviat un dard a Ciutadans quan ha afirmat que "el PP mai ha pres una decisió política buscant el rendiment electoral fora de Catalunya". "I no ho hem de fer ara que plana l'ombra d'eleccions anticipades", ha defensat.

En aquest sentit, Casado ha tornat a rebutjar el referèndum sobre l'autogovern que proposa Pedro Sánchez per a Catalunya. "Molts catalans no volen una Catalunya confederal, que 'de facto' sigui independent amb capritxos i privilegis, i es redueixi Espanya a una estructura administrativa sense ànima i sense cor". De fet, el líder popular ha rebutjat qualsevol relació "bilateral" entre l'Estat i Catalunya i ha acusat al govern socialista de tenir "un projecte de dissolució" d'Espanya. "No es pot pretendre pactar amb els independentistes com si fossin legítims representants de Catalunya", ha retret Casado a Sánchez.

Així, Casado ha avisat: "No ens quedarem mirant com el PSOE complica més aquest problema". Per als populars, l'independentisme ha arribat fins on ha arribat per "l'ús de la policia autonòmica, l'escola i els mitjans de comunicació". Precisament, aquests aspectes són als quals el PP apunta ue s'han d'intervenir amb un nou 155. Casado, de fet, defensa abandonar una "agenda reactiva", és a dir, que vagi a remolc de les actuacions dels independentistes, i reclama avançar-se a qualsevol esdeveniment que faci trontollar la unitat d'Espanya.

Ara bé, el líder popular s'ha tornat a desmarcar de l'estratègia de Ciutadans de sortir al carrer a treure llaços grocs i ha defensat les institucions com la millor manera de frenar l'independentisme. "Hem de recuperar la convivència al voltant de les lleis i la Constitució", ha defensat Casado, que ha instat als no independentistes a evitar "l'enfrontament directe". De fet, ha posat d'exemple l'estratègia que els populars van utilitzar amb ETA. "No haguéssim guanyat res entrant a les herriko taberna per enfrontar-nos als qui aplaudien als assassins", ha assegurat el líder popular.

El líder popular ha començat la seva intervenció amb una exaltació de la figura del rei: «Sense cridar, dic 'visca el rei'. Perquè quan obrim un hospital o un col·legi, estem dient 'visca el rei', o quan les forces de seguretat ens protegeixen, també estem dient 'visca el rei'». De fet, Casado ha assegurat que "el rei ho és perquè els espanyols i els catalans hem decidit que ho sigui".

Absència de Santamaría i Cospedal

En el seu afany per recuperar posicions a Catalunya, Pablo Casado ja va decidir celebrar-hi el seu primer comitè executiu com a president del PP. Aquest dissabte, el líder popular ha tornat a triar Barcelona per celebrar-hi la seva primera junta directiva, l'òrgan que aplega tots els membres del comitè executiu, així com diputats al Congrés i senadors. En la reunió també hi ha estat convidada la junta directiva dels populars catalans.

No hi han assistit ni l'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, ni tampoc l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. De fet, Santamaría ja va plantar Casado en la primera reunió del grup parlamentari al Congrés que es va celebrar després de les vacances d'estiu. Cospedal, en canvi, sí que hi va participar.