Casado eleva el to contra les “feministes d’esquerres” i les acusa de no defensar Del Toro ni les dones d’Altsasu

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticat aquest dijous que les feministes "d'esquerra" no hagin sortit en defensa de les dones dels guàrdies civils que van ser “agredides” a Altsasu, i que tampoc hagin donat suport a la secretària judicial Montserrat del Toro, que va testificar ahir en el judici del Procés.

En una entrevista a la COPE, recollida per Europa Press, el dirigent popular ha recordat que va ser aquest dimecres a Altsasu i va visitar el mateix lloc de l'agressió als agents. Així, ha criticat que les "feministes d'esquerra" no sortissin en defensa de les dones víctimes d'aquesta violència.

"No vaig veure a cap feminista d'esquerra defensant les dones dels guàrdies civils, ni tampoc la secretària judicial quan ha estat amenaçada i s'ha fet pública la seva imatge", ha assegurat Casado. Segons ha descrit el líder del PP, en la seva visita a Altsasu va veure que no va ser ben rebut i que els "borrokas" li van arribar a dir que no podia estar en el municipi. Tot coincideix, segons Casado, amb la negociació Pedro Sánchez amb el PNB sobre noves transferències al País Basc i sobre l'acostament de presos etarres a presons basques.

Igualment, el dirigent popular ha assenyalat que el PNB "li ha agafat la mesura" a Sánchez i negocia en nom d'Uxue Barkos, presidenta de Navarra, i segueix el full de ruta del "projecte annexionista de Navarra al País Basc". "És la següent etapa dels nacionalistes, després de la mediació a Catalunya, i, si Sánchez rep l'aval dels independentistes i ‘batasunos’ per governar quatre anys més, veurem que es recupera aquest full de ruta després de fracassar Juan José Ibarretxe".

No a la manifestació

Sobre la manifestació de demà pel dia Internacional de la Dona, Casado ha recalcat la decisió del PP de desmarcar-se de la concentració a l'entendre que el manifest de convocatòria era "inassumible".

"Hi anàvem a ser. Tres vicesecretàries hi pensaven acudir, però després de conèixer el manifest, sincerament, és inassumible", ha afirmat Casado, que ha criticat que el text parli d'"un país militaritzat, en el qual es conculquen les llibertats”.

En contrast amb la "propaganda de l'esquerra radical", el líder del PP ha reivindicat que farà un acte amb les dones candidates del PP a les eleccions municipals i autonòmiques. També ha indicat que aquest cap de setmana en una convenció a Cartagena es tractarà de les propostes del partit en polítiques d'igualtat.