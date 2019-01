Casado es queda sense fitxatges estrella per a Madrid i tira del planter del PP

Ni un fitxatge estrella. Després de mesos d'especulacions un cop Soraya Sáenz de Santamaría va perdre les primàries, Pablo Casado no ha aconseguit seduir cap gran candidat de renom per optar a presidir tant la Comunitat com l'Ajuntament de Madrid de cara les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig. A última hora -dos dies abans que s'oficialitzés el nom en un acte al teatre Goya a Madrid-, el PP ha acabat anunciant que els seus candidats seran els ja actuals portaveus a les dues institucions.

Isabel Díaz-Ayuso, fins ara portaveu del PP a la Comunitat de Madrid i també vicesecretària de comunicació del partit a nivell estatal, serà qui competirà contra Ángel Gabilondo (PSOE), Íñigo Errejón (Podem) i Ignacio Aguado (Ciutadans). Els últims dies ha multiplicat les seves aparicions en tertúlies i entrevistes de televisió defensant el pacte amb Vox a Andalusia amb un discurs molt pròxim al de la formació d'extrema dreta. Una de les seves aparicions estel·lars abans d'acabar l'any va ser a La Sexta, on va afirmar que "els nens no poden anar a fer pipí" a les escoles de Catalunya "si ho demanen en espanyol".

Ayuso és nascuda a Madrid i té 40 anys. Coneix molt bé a Casado des de Noves Generacions, en què van començar a treballar plegats fa 15 anys. A més, també ha sigut viceconsellera de Justícia de la Comunitat, portaveu adjunta del Parlament i diputada en les últimes dues legislatures a l'Assemblea de Madrid.

Per a l'Ajuntament, Casado ha escollit José Luis Martínez-Almeida, també de la mateixa quinta. Té 43 anys i, igual que Santamaría i María Dolores de Cospedal, és advocat de l'Estat. Va ser secretari general del consell de govern de la Comunitat de Madrid i actualment és portaveu dels populars a l'ajuntament de la capital espanyola, on són líders de l'oposició.