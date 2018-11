La cimera anti-Sánchez de Casado fracassa en l’intent de reunir tota l’oposició de dretes

L’objectiu del president del PP, Pablo Casado, de reunir tots els partits a la dreta del PSOE per impulsar una agenda d’oposició comú per respondre als suposats atacs a la Constitució del president espanyol, Pedro Sánchez, ha fracassat aquest dimecres després que la reunió hagi començat amb l’única presència d’ell mateix i els representants de Fòrum Astúries i UPN, dos partits que ja es presenten juntament amb el PP a les eleccions. Ciutadans va decidir dimarts no enviar-hi Albert Rivera, tot i que els populars van demanar la màxima representació dels partits, i el seu substitut, Ignacio Prendes, no ha arribat a l’inici de la cimera, perquè estava defensant una moció del seu partit al ple a l’hora que començava. Tampoc s’hi han presentat altres partits convidats, com Coalició Canària.

Fonts del PP havien explicat que amb aquesta reunió, que inicialment va ser plantejada com de “constitucionalistes” però a la qual no es va convidar el PSOE, pretenien impulsar la “unitat d’acció” contra la política del govern socialista, que consideren que està sotmès a l’agenda dels independentistes. Citaven, per exemple, iniciatives legislatives de Ciutadans que eren clavades a les seves per justificar la necessitat d’una coordinació.

A les portes de les eleccions andaluses, però, Ciutadans no ha volgut donar volada a Casado, amb qui competirà per la segona plaça en els comicis, segons indiquen algunes enquestes. Fonts de Ciutadans han explicat que no volen entrar a aquest tipus de coordinació amb el PP, recalquen que els dos partits tenen sensibilitats diferents -sobretot en assumptes socials- i rebutgen sotmetre’s a una unitat d’acció amb els conservadors.