Casado ha posat la cara... i el fiscal l'hi ha trencat

Quatre folis que haurien de provocar vergonya. Pedro Ariche, tinent fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va elevar divendres el seu informe sobre la querella del Partit Popular contra el president, Quim Torra, per presumpta usurpació de funcions públiques: es tracta d'una querella especulativa i incongruent. Ara li toca a la ponent, la magistrada Maria Eugènia Alegret, moure fitxa.

Era evident, segons es desprenia de l'escrit de la querella, que el PP buscava fer servir el que podríem anomenar l'actual estat judicial en el que s'ha transformat l'estat de dret a Espanya per "reforçar" el seu protagonisme unes hores abans –entrevista a TVE la nit del 3 de febrer– de la reunió entre el president de govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat , Quim Torra, prevista per a l'endemà, 4 de febrer.

Perquè si d'una banda el PP sosté que Torra ha deixat de ser president –al ser desposseït del seu escó de diputat i del seu aforament–, de l'altra va i presenta la seva querella precisament davant l'òrgan competent per enjudiciar el president, el TSJC.

El fiscal Ariche assenyala: "Entén aquest ministeri que un exercici coherent amb la seva pretensió hauria d'haver portat el PP a considerar competent el jutjat d'instrucció que per torn de repartiment correspongui dels de Barcelona, pel que fa al partit judicial en què el querellat [Torra] estaria exercint la seva, segons s'assenyala, impostada activitat pública".

Ens trobem en el tòpic del fuero y el huevo: si la flagrant contradicció sobre el fur salta a la vista, no és menor la que es pot advertir sobre el contingut de la querella.

Segons el PP, la rellevància penal de la impostura de Torra després de perdre el seu escó estaria configurada per les activitats realitzades "en qualitat de president de facto de la Generalitat, sense trobar-se legitimat per a això".

El fiscal li recorda que la Junta Electoral Central (JEC) "no fa un pronunciament exprés sobre la seva condició de president".

I assenyala: "Més enllà de l'especulació sobre el que, a parer del querellant [PP], pugui resultar «lògic » o «il·lògic » de la simple lectura i interpretació dels preceptes estatutaris i constitucionals que fa, la certesa i taxativitat de la norma penal imposa al respecte la necessitat d'un previ pronunciament per part d'un òrgan competent en relació amb la –sens dubte controvertida– qüestió suscitada".

En altres paraules: no hi ha cap resolució que estableixi que Torra ha sigut inhabilitat com a president.

"Per això –diu el fiscal–, malgrat l'aparent incongruència del querellant, és el TSJC el competent per conèixer de la present querella..."

I per si l'especulació i la incongruència apuntades no suposessin posar en ridícul Casado, el fiscal afegeix: "A més, el delicte que vostè pretén que perseguim no és, en l'actualitat, tal delicte".

Perquè el 1995 hi va haver un canvi legislatiu i vostè no se'n va assabentar.

Ara el delicte d'usurpació de funcions públiques "es reserva –sosté el fiscal– per als que, sent aliens a la funció pública, se l'atribueixen falsament per obtenir avantatge o cometre altres delictes amb més facilitat, de manera que el precepte en qüestió queda pràcticament limitat en l'actualitat als que –sense ser-ho– suplanten la formal condició d'agent de l'autoritat, conductes previngudes... que res tenen a veure amb els fets que el querellant refereix".

Massa poc!