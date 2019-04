Casado no va prometre papers a les dones immigrants que donessin fills en adopció

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, puja a l’escenari del míting que el partit organitza a Pineda de Mar i fa una defensa aferrissada de la necessitat que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa per impedir el retrocés que, segons el seu parer, suposaria un govern de les tres dretes. I exposa una sèrie de promeses que haurien fet els candidats del PP, Vox i Ciutadans, entre les quals hi ha una mesura que presumptament hauria anunciat Pablo Casado: garantir els papers a les dones immigrants que donin els seus fills en adopció. No és cert. La proposta que els conservadors van fer pública a mitjans de març era que si el PP governava s’intentaria facilitar que les dones immigrants sense papers que volen donar els seus fills en adopció puguin fer-ho sense que per això s’activi immediatament el seu procés d’expulsió. En cap cas es tractava de donar-los la nacionalitat. Des del PP s’apuntava que ara mateix les dones sense papers tenen un “fre” per donar en adopció els fills: si ho fan, “salten les alarmes” perquè a l’engegar els tràmits elles mateixes han de posar en coneixement de les autoritats la seva situació irregular. La mesura, tot i això, va ser polèmica perquè els populars la incloïen en una llei de suport a la maternitat, en comptes de fer-ho en una norma pensada per a la immigració. L’anunci fet pel PP ara fa un mes ha quedat desdibuixat i ni tan sols apareix al programa amb què Pablo Casado aspira a recuperar la Moncloa, després de deu mesos de govern de Pedro Sánchez.