Casado insisteix amb l'aplicació del 155 a Catalunya i la il·legalització de partits que "esperonen la violència"

El president del PP, Pablo Casado, ha insistit aquest diumenge en l'activació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i la il·legalització d'aquelles organitzacions que encoratgen i justifiquen la violència, després que "els feixistes de les CUP" entressin la matinada de divendres en el garatge del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i li pintessin l'esvàstica al seu cotxe. D'aquesta manera, el líder dels populars atribuïa a la formació anticapitalista l'atac al vehicle de Fernández.

En un acte de campanya a Algesires (Cadis) per fer costat al president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, Casado ha defensat que, "davant els totalitaris que trenquen rodes, pinten cotxes i assenyalen portals, només cal una via, la llei, però tota la llei, la força de la legalitat". "Això ja no es pot aguantar", ha advertit el president dels populars, qui s'ha preguntat "què més ha de passar", perquè el Govern de Pedro Sánchez "faci alguna cosa".

"Sánchez sap que necessita els vots de Torra, de Tardà i dels enemics d'Espanya per estar un grapat de dies més a la Moncloa, al palau que tenen gràcies als vots vergonyants d'una moció de censura". Després de preguntar què on'pina d'això la presidenta de la Junta i candidata del PSOE-A a la reelecció, Susana Díaz, Casado ha demanat a la dirigent socialista que li pregunti sobre aquesta qüestió a Pedro Sánchez, amb qui comparteix aquest diumenge un míting en la campanya de les andaluses. "¿No li importa a Susana Díaz que els seus diputats i senadors votin a favor que no canviï res a Catalunya?", s'ha preguntat.

El líder del PP ha destacat que s'estan conculcant drets i llibertats en una part d'Espanya, i que la seva formació ho denunciarà allà on vagi i no tolerarà "més cessions als que volen trencar el futur d'Espanya, creen divisió i permeten que li trenquin la cara a una dona per arrencar un llaç groc, que apallissin a policies en una manifestació o que assetgin a un jutge del Suprem ".