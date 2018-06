Casado insisteix que va actuar legalment amb el seu doctorat i que en té documents

El secretari de comunicació del PP i precandidat a la presidència del partit, Pablo Casado, ha insistit aquest dimecres que el seu curs de doctorat a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) va ser legal i ha denunciat "certa indefensió" perquè s'assabenta d'assumptes relacionats amb la investigació judicial oberta sobre aquesta qüestió pels mitjans de comunicació i no per notificacions del jutjat. Segons publica 'Eldiario.es', la universitat no ha pogut aportar tota la informació requerida per la jutge que porta el cas i en l'informe que ha presentat al jutjat no hi ha constància del suposat tribunal que va examinar Casado ni de l'acta amb les 18 convalidacions que li van practicar del total de 22 assignatures del curs.

Casado ha remarcat que l'acta de les deliberacions del tribunal "no només ha d'aparèixer, sinó que és un dels documents" que ell va mostrar quan va esclatar aquest assumpte. A més, ha argumentat que la normativa diu "molt clarament" que en el cas del seu curs de doctorat "no calia convalidar assignatura per assignatura sinó que directament es convalidava per títol de llicenciat" per l'"adaptació a Bolonya". A més, ha deixat anar que li sembla "molt casual" que just quan llança la seva candidatura a liderar el PP aparegui "un tema de fa deu anys que té tan poca transcendència mediàtica com acadèmica i legal". "M'ho prenc amb certa ironia però cal fer una reflexió sobre si el més rellevant per al futur del PP és si una persona va convalidar un curs fa deu anys", ha afegit.

En aquest context, ha avançat la seva intenció de tornar a fer pública la sol·licitud de convalidació que ja va ensenyar fa setmanes i la resposta que li va donar el rectorat. Casado ha destacat que va ser el rectorat qui li va respondre, "i no l'Institut de Dret Públic". "Per això no hi pot haver falsedat documental, no pot haver-ho avalat el professor Álvarez Conde, sinó que havia d'haver-ho fet el rectorat. Aquesta és la diferència de la normativa entre el meu curs de doctorat i el màster que s'està investigant", ha puntualitzat, en referència al curs que suposadament hauria fet l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes.

Així, ha posat èmfasi en el fet que si ell està en possessió del "llençol rosa [la sol·licitud], la universitat ha de tenir el llençol blanc". "Jo la vaig ensenyar abans que ningú davant de 60 periodistes i és bastant injust que això aparegui només per desacreditar la meva imatge pública. Ara, si en 15 anys d'activitat política l'única cosa que m'han de dir és això, crec que tan malament no ho dec haver fet", ha conclòs l'aspirant a succeir Mariano Rajoy al capdavant de la formació conservadora.