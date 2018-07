Casado defensa que la "integració" arribarà després del congrés del PP

El candidat a la presidència del PP Pablo Casado ha llançat ja la campanya per a la segona ronda de les primàries del partit per guanyar Soraya Sáenz de Santamaría. En declaracions als mitjans, ha assegurat que la "integració" arribarà després del congrés.

"M'he presentat per guanyar i crec que va tot molt bé", ha dit Casado, que aquest divendres participa en la Cimera d'Innovació Tecnològica i Economia Circular. El candidat veu "lògic" que es produeixi la segona volta després de la primera votació dels afiliats, que els compromissaris votin al congrés i triïn entre Santamaría i ell perquè són les normes decidides des del principi. "No anirem a penals ni pròrroga, però és bo jugar la segona part", ha deixat clar.

El líder popular ha recalcat que no ha arribat fins aquí "perquè no canviï res" i ha defensat que cal donar veu als compromissaris en una segona volta, "com passa en els sistemes presidencialistes més desenvolupats del món".

Pablo Casado ha parlat ja amb els quatre candidats que no han passat el primer tall d'aquestes primàries per convèncer-los que se sumin al seu projecte i ha començat a contactar també amb els líders territorials. "La meva candidatura garanteix la unitat, no es parlarà de famílies, ni corrents ni del passat. Només de futur", ha afegit.