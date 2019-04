Casado menysprea les enquestes, que donen a Sánchez la possibilitat de governar

L'allau d'enquestes als mitjans de comunicació d'aquest diumenge –últim dia que està permès publicar-les–, que indiquen que la triple dreta del PP, Ciutadans i Vox no tindria majoria per governar davant d'un PSOE enfortit que podria fer-ho si aconsegueix els vots de Podem, els independentistes i el PNB, no ha fet defallir el líder del PP, Pablo Casado, que ha menyspreat els sondejos. En un acte a Toledo, el president del partit conservador ha assegurat que el 2016 els sondejos ja apuntaven a un quàdruple empat que les urnes van desmentir.

Era un intent del líder popular, l'únic dels que participa al debat de demà que no ha buidat l'agenda aquest diumenge per preparar-lo i que ha participat en un acte a Toledo, de recuperar la moral de la tropa popular, tot i que es basava en una dada falsa, perquè si bé és cert que el PP va superar la intenció de vot que li donaven la majoria dels sondejos abans dels comicis, la victòria sí que estava prevista per les enquestes: el CIS li atorgava fins a 121 escons (en va obtenir 137) pels 80 que donava al PSOE (va tenir-ne 85).

Casado s'ha escudat en el 40% d'indecisos que apunta el CIS de cara a les eleccions del 28-S per afirmar que és "impossible" fer pronòstics, però ha fet servir els sondejos per demanar el vot al PP, perquè segons ell és el partit que tots els estudis demoscòpics situen "en primer o segon" lloc. Això l'ha portat a apel·lar al vot útil habitual en la campanya: "Hem de concentrar el vot en el PP".

El líder del PP també ha fet un intent per seduir el votant rural, i ha acusat Pedro Sánchez de voler "prohibir els toros, la cacera, el motor dièsel i la pesca", malgrat que no són mesures incloses en el programa socialista –excepte el programa de desincentivació del dièsel, que sí que desemboca en la seva prohibició, seguint les recomanacions europees.