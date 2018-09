Casado ofereix a Sánchez els vots del PP al Senat per tornar a aplicar el 155

Pablo Casado acolliria de bon grat una eventual aplicació de l'article 155 a Catalunya. El president dels populars ha ofert aquest dilluns els vots del PP al Senat, on té majoria absoluta, per tornar a suprimir l'autogovern català. En una entrevista a Antena 3, Casado ha valorat positivament l'amenaça de Pedro Sánchez a la Generalitat si Quim Torra surt dels marges constitucionals, per bé que ha recriminat al president del govern espanyol que "no posi cap fre al desafiament secessionista". Així, el president del PP s'ha referit a la possibilitat que Torra "obri les presons catalanes" en funció de les sentències del Tribunal Suprem als dirigents del Procés.

D'aquesta manera, Casado ha instat Sánchez a "posar ordre" a Catalunya davant el "xantatge" de l'independentisme i li ha aconsellat fer complir la llei i "fer menys passejos" amb Torra. El líder dels populars també s'ha volgut desmarcar de Cs i ha considerat que no és feina dels representants polítics retirar llaços grocs del carrer, encara que no ha rebutjat que es faci. Al seu entendre, els polítics han de "fer més" i utilitzar la seva representació institucional per fer complir la llei.