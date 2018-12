Casado s’obre a pactar amb Vox a tot l’Estat per acabar integrant la ultradreta “des del poder”

El president del PP, Pablo Casado, està eufòric pels resultats de la dreta i l’extrema dreta a les eleccions andaluses. Tant que aquest dilluns el líder popular ha comminat el president espanyol, Pedro Sánchez, a convocar eleccions “immediatament” després dels comicis andalusos, en què el seu partit ha rebut un càstig fort, compensat per l’ascens de Vox. “Ha de posar fi a l'aventura que ha emprès amb els enemics d’Espanya”, ha afirmat el líder popular, que també ha assegurat que el president espanyol va arribar al poder de manera “il·legítima".

En aquestes eleccions, el líder popular té la intenció de presentar un projecte que pugui aglutinar tot el centredreta, amb pactes postelectorals amb Vox i Ciutadans, com el que persegueix a Andalusia, per posteriorment “optimitzar els pilars comuns” i després passar “des del poder” a la “integració orgànica” de totes les formacions que li permetin assolir el seu objectiu d’integrar al partit tot el que està a la dreta del PSOE, inclosa la ultradreta. “Soc el primer president del PP que s’ha trobat el centredreta partit en tres”, s’ha justificat Casado, que ha establert uns pilars bàsics d’entesa amb els tres espais.

El president del PP ha fet gairebé seu el bon resultat de Vox: "Ratifica la meva aposta que a Espanya hi ha una majoria de gent que vol que els polítics parlin clar”. Casado, a més, ha defensat que Vox no ha “governat enlloc”, mentre que Podem “defensa l’excarceració dels presos etarres” o “defensa la dictadura de Maduro” i sí que ha governat a ciutats com Madrid o Barcelona, a més de donar suport a governs del PSOE a diverses autonomies. “Què ha de dir l’esquerra sobre la radicalitat si està amb el partit més radical?”, ha assegurat, abans d’afirmar que la Constitució espanyola no es tocarà, tot i obrir-se a pactes en assumptes com la recentralització d’algunes competències.

“És hora d’urnes. Veurem si fa cas dels 'barons' i les fa al març, fa cas a Ferraz i fa un superdiumenge o fa cas al que li diuen a la Moncloa i allarga l’agonia”, ha afirmat Casado, que ha insistit que no té “res a negociar” amb els socialistes a partir d’ara, com ja va constatar després de trencar el pacte per renovar el Consell General del Poder Judicial.

Casado ha explicat que a partir d’ara llançaran un “projecte guanyador” i que lluitarà per deixar un partit que lideri el centredreta, recuperant les banderes que ha enarborat durant la campanya. Tot plegat, obrint-se a nivell estatal i “a totes les autonomies” a les formacions que comparteixin aquest ideari, entre les quals inclou Vox.

Casado ha considerat que seria “molt difícil d’explicar” que els partits que han defensat el canvi durant la campanya no donessin suport ara a la investidura de Casado. El PP postula el seu candidat, Juan Manuel Moreno Bonilla, com a president de la Junta, i ha censurat que la presidenta, Susana Díaz, sigui ara qui “lidera el bloqueig”. Moreno ha assegurat que a partir d’ara iniciarà una ronda de negociacions amb Ciutadans, que demana que sigui investit també el seu candidat, Juan Marín.

Pel que fa a Vox, Moreno ha afirmat que les “línies vermelles” en el pacte amb Vox són la Constitució del 1978, i no ha tancat la porta a entrar al seu govern.