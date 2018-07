Casado avisa que presentarà batalla fins al final i intenta agrupar el vot anti-Santamaría

El candidat a la presidència del PP i número dos en les primàries Pablo Casado ha recordat aquest dijous que vol arribar "fins al final" en la lluita per liderar el partit i ha afirmat que la seva candidatura comparteix valors amb alguna de les que han quedat fora, en un avís clar que pretén presentar batalla en el congrés davant de Soraya Sáenz de Santamaría.

El candidat ha recordat que el resultat ha estat "molt igualat" i que no han passat candidatures "amb les quals se sent molt identificat", per això, ha dit, en aquesta segona volta "molts militants voldran tenir la veu".

Segons Casado, la candidatura de Cospedal s'assembla "molt" a la seva, i per això seria comprensible que part dels seus compromissaris passessin a la seva candidatura.