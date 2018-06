Casado denuncia “pressions” a les primàries del PP

El candidat a les primàries per a la presidència del PP Pablo Casado ha denunciat aquest dilluns “pressions” a les direccions provincials de la formació conservadora perquè els afiliats votin determinades candidatures. En una atenció als mitjans en un acte a Còrdova (una territorial que s’ha mantingut neutral en la cursa), Casado ha afirmat que “no és admissible” que hi hagi aquestes pressions, i ha demanat “joc net” a la resta de candidats.

“Jo no he demanat el suport de persones conegudes, perquè vull ser el candidat de les bases, del carrer, i no dels despatxos”, ha assegurat Casado, que ha deixat clar que no té intenció de sumar-se a cap candidatura, de manera que descarta l’opció proposada aquest dilluns mateix per María Dolores de Cospedal de sumar les dues llistes més votades per arribar al congrés extraordinari amb una candidatura única. “Si marxés amb alguna altra candidatura, estaria tirant gasolina al foc”, ha defensat.

El candidat continua presentant-se a ell mateix com l’opció que garanteix que el partit no es parteixi, i ha afirmat que si ell guanya “ningú perd”. També ha considerat: “Si el partit no està unit perdrem les eleccions”. En aquest sentit, ha apel·lat a la unitat “perquè el PP recuperi una base electoral d’11 milions de vots”.

Preguntat sobre les citacions dels seus professors en el cas que estudia el màster de la Universidad Rey Juan Carlos, Casado ha dit que ha donat “massa” explicacions sobre la qüestió.