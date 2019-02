El PP es vanta d'haver portat els dirigents independentistes davant del Suprem

La resposta de Pablo Casado a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en el debat de les esmenes dels pressupostos ha consolidat l’ambient de precampanya en què s’ha instal·lat la política espanyola. El dirigent popular, que es dirigia per primer cop al govern espanyol des de l’eclosió de la crisi del relator, ha fet un discurs centrat en les presumptes cessions de Pedro Sánchez als independentistes, tot i la naturalesa del debat. “Mai ningú ha fet tant de mal en tan poc temps”, ha afirmat Casado, que li ha reclamat a Sánchez eleccions immediates.

El president del PP, a més, ha posat en dubte la independència dels jutges catalans, al presumir que “gràcies al PP” els líders del Procés estan sent jutjats al Suprem i no al TSJC. Aquest mateix missatge ha estat reivindicat en un tuit des del compte oficial del PP. Sobre una imatge dels presos al Suprem amb el missatge "si estan asseguts allà és perquè hi havia un govern del PP", els populars afirmen: "El PP no fa rodes de premsa a les portes del Tribunal Suprem, el PP actua. Vam ser nosaltres qui vam destituir el Govern de la Generalitat, vam intervenir els comptes a Catalunya i les vam portar davant del Suprem", afegeixen.

El PP no da ruedas de prensa en las puertas del Tribunal Supremo, el PP actúa.



Fuimos nosotros quienes destituimos al Gobierno de la Generalitat, intervinimos las cuentas en Cataluña y les llevamos ante el Supremo.



Ahora es el tiempo de la justicia y la Constitución. pic.twitter.com/j8zLVXAPQ7 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 12 de febrero de 2019

Casado ha acusat Sánchez d’estar emparant “el pitjor cop a l’Estat des del 23-F” i ha continuat amb la seva llista de presumptes cessions, que ha consistit en la lectura de diverses de les propostes del document de 21 punts entregat per Quim Torra a Sánchez en la reunió del 20 de desembre a Barcelona, i que segons ell, el president espanyol “va ocultar”. A més, aprofitant l’inici del judici als líders del Procés, ha fet una defensa tancada del procediment judicial i ha acusat Sánchez de voler-lo boicotejar. “El PP sempre defensarà la justícia, la seva actuació, però per desgràcia el govern del PSOE ha intentat prendre-li a la justícia l’espasa per clavar-li a la Constitució”, ha asseverat Casado.

El líder popular, immers des de fa setmanes en una batalla amb Vox i Ciutadans per copar el vot nacionalista espanyol, ha fet un repàs de les seves propostes per acabar amb l’independentisme, que passen per aplicar el 155, il·legalitzar partits, prohibir els llaços grocs o tancar delegacions de la Generalitat, entre altres coses. És el seu programa de cara a uns comicis que s’acosten, i que passa de manera gairebé total per Catalunya. Però també ha tingut paraules per a l’economia, i ha alertat de l’arribada d’una desacceleració que quedaria segons ell agreujada pels comptes socialistes. “Espero que tinguin temps perquè passi”, ha sentenciat.

La ministra d’Hisenda li ha replicat amb duresa el seu to “guerracivilista” i l’ha acusat de voler “la mentida i la confrontació” per arribar a la Moncloa. “Tothom que no opini com ell opina és fora de l’Espanya del senyor Casado”, ha afirmat. En el vessant polític, Montero ha respost a l’al·lusió al “miracle econòmic” al qual ha fet referència Casado per defensar la gestió del PP adduint que aquest miracle és “a la presó”, en referència a Rodrigo Rato.