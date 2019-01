Casado, sobre els pressupostos: "Són el pagament vergonyant a independentistes, populistes i 'batasunos'"

El president del PP, Pablo Casado, ha insistit aquest dissabte en les seves crítiques al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) que ha presentat el govern espanyol, que ha qualificat de "sectaris i ideològics". "És la factura lliurada a la moció de censura, el pagament vergonyant a independentistes, populistes i 'batasunos' del lloguer del Palau de la Moncloa, el Falcó i l'helicòpter".

En un acte a València, Casado ha assegurat que són "irreals en els ingressos però dramàticament reals en les despeses" i ha lamentat que pretenguin "arreglar la seva incompetència en la gestió fent ciència ficció en quant gastaran i ocultant el malbaratament que ja estan fent".

"Són els pitjors que he conegut", ha ressaltat el dirigent, ja que pugen la despesa en 6.000 milions d'euros "de manera innecessària" perquè el PP ja va augmentar aquesta despesa, ha recordat, en 26.000 milions, i va deixar pactades mesures com la pujada de pensions o del salari mínim.

"¿Per què pugen despeses? Per acontentar els seus caps, els independentistes, que els han demanat 1.700 milions més", ha dit, igual que els 'batasunos' estan ja demanant les competències en les administracions penitenciàries i trencar la caixa única de la seguretat social "mentre que Podem tampoc donarà suport els comptes" si no gasten en polítiques impròpies, com a habitatge i serveis socials ".

Per Casado, no calia apujar impostos en l'actual context econòmic, però és el "pagament" que el president Pedro Sánchez havia de fer. "Tot ve del mateix, tenim un president que és rebut al Palau de Pedralbes com un cap d'estat estranger per un president que està apel·lant a la confrontació civil", ha criticat, que "ni tan sols respon als que escupen als seus ministres "i permet que li lliurin" un document amb 21 exigències "entre les quals figura la consulta per l'autodeterminació.

D'altra banda, la presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat Sánchez, que negociï amb els partits independentistes l'aprovació dels pressupostos estatals. En declaracions als mitjans, ha afirmat que la visita de Sánchez a Catalunya és un moviment en la negociació dels PGE, que ha rebutjat: "Aquests pressupostos són simplement l'intercanvi de cromos que Sánchez necessita amb Torra per seguir a La Moncloa uns mesos més".

També ha titllat d'"autèntica humiliació" per als catalans no independentistes que Sánchez negociï els PGE amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha afirmat que no li semblen creïbles les estimacions d'ingressos ni la previsió de recaptació d'impostos en el projecte de pressupostos.

"Són uns pressupostos 'mentida', són un engany. Pugen els impostos, no se'ls creu ningú i estan pensats únicament per acontentar el separatisme", ha declarat, insistint que l'únic interès de Sánchez amb els PGE és quedar-se a La Moncloa.

Cs ha portat a Barcelona l'autobús amb els lemes 'Indults no' i 'Stop Sánchez. Eleccions ja ', que ja va exhibir a Madrid, i Arrimadas ha declarat davant el vehicle que "no es pot indultar els que volen trencar Espanya", en referència als líders independentistes en presó preventiva.