Casado es fa seva la proposta de Cs de "sancionar" els col·legis que "adoctrinin" alumnes

Pablo Casado es fa seva una de les propostes estrella de Ciutadans: el "reforç" de l'alta inspecció educativa de l'Estat perquè tingui competències sancionadores. El partit d'Albert Rivera va fer bandera d'aquesta mesura durant els primers anys al Congrés, però sempre va acabar topant amb el cop de porta de Mariano Rajoy. L'octubre del 2017 Cs es va quedar sol a la cambra en la votació d'una iniciativa sense efectes legislatius contra l'"adoctrinament" a les escoles catalanes. Llavors els populars es van abstenir argumentant que el partit taronja no els havia donat suport en una iniciativa similar al País Valencià. Ara el líder del PP en fa bandera i l'ha inclòs en un decàleg de mesures educatives que preveu aplicar si governa que ha presentat aquest dissabte en un míting a Salamanca.

"Si algun col·legi està adoctrinant els nostres fills, la inspecció estatal podrà denunciar-ho i actuar contra aquest col·legi. S'ha acabat jugar amb els nostres fills per a projectes polítics i ideològics sectaris", ha assenyalat. Des de l'última convenció del PP, en què Casado va consumar el gir a la dreta, que el partit defensa que cal lluitar contra el presumpte "adoctrinament" a les escoles i els instituts amb una reforma de l'alta inspecció educativa. Una iniciativa que l'exministre d'Educació José Ignacio Wert ja va plantejar en el seu moment i que fa temps que posen sobre la taula sindicats de professors unionistes a Catalunya.

Casado també ha defensat la "llibertat d'elecció" per qualsevol tipus d'escola i acabar així "amb les zones amb codis postals" perquè cada família pugui portar el seu fill "on vulgui". També ha defensat les polèmiques revàlides a finals de cicle i que el batxillerat sigui "vinculant", així com "garantir que el castellà sigui llengua vehicular a tot Espanya". El PP no parla de moment d'esborrar les classes de català, però sí que busca llimar la immersió lingüística perquè cada alumne pugui escollir estudiar en català o castellà. També dona suport al bilingüisme, però sempre en anglès, a més d'una defensa clara de la concertada.

En el seu afany recentralitzador, també ha apostat per unes "matèries troncals" que "s'estudiïn en totes les zones" d'Espanya, perquè no hi hagi diferències entre matèries, i per reforçar els coneixements d'humanitats recuperant a tot arreu l'assignatura de filosofia juntament amb les matemàtiques, la tecnologia, la ciència i la enginyeria. Una quadratura del cercle complicada: considera que cal reforçar les humanitats però que alhora cal donar molt d'impuls a les assignatures d'enginyeria perquè és on "realment hi ha feina".

Finalment, ha recuperat la idea també de Ciutadans d'impulsar un MIR educatiu per "seleccionar els millors" professors, així com "prestigiar" la formació professional dual i que les empreses "participin en el desenvolupament" dels alumnes en l'etapa universitària.